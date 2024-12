La Ternana di Ignazio Abate non vuole assolutamente smettere di vincere. La squadra umbra, infatti, ha battuto in trasferta anche la Pianese con il risultato finale di 1-3. Pronti, via ed il team ospite riesce subito a passare in vantaggio grazie alla rete siglata da Cianci, pescato da un cross di Donati.

La prima mezz’ora di gioco, di fatto, è tutta per la Ternana, visto che riesce anche a portarsi sul doppio vantaggio. A segnare ancora per la formazione di Ignazio Abate è Cicerelli, bravissimo a battere Boer. Il dominio umbro continua anche dopo il secondo gol, visto che sempre Cianci va vicinissimo a calare il tris.

Dopo aver subito anche il terzo gol, in maniera incredibile, la Pianese finalmente si sveglia. I padroni di casa, infatti, hanno diverse occasioni per cercare di riaprire il match: da quella di Mignani a quella Proietto. Il teamo toscano, di fatto, riesce a segnare al 69′ con un grandiosa rete siglata da Mastropietro direttamente da calcio d’angolo.

VIDEO PIANESE TERNANA, VITTORIA MERITATA PER GLI UOMINI DI ABATE

Tuttavia, di fatto, il gol della Pianese ha svegliato ‘il gigante che dorme’. La Ternana, infatti, inizia a far rigirare i giri del proprio motore e con Cicerelli prima colpisce la traversa e poi cala finalmente il ‘famigerato e tanto atteso’ tris. Dopo questo gol, dunque, la partita è definitivamente conclusa, visto che la squadra di Ignazio Abate controlla tutto senza particolari problemi.

Con questo successo rimediato contro la Pianese, di fatto, la Ternana ha raggiunto il Pescara in vetta alla classifica. Gli abruzzesi, infatti, hanno perso a sorpresa in casa contro il Legnango. Archiviato il match contro i toscani, la squadra di Ignazio Abate è pronta a scendere in campo domenica prossima contro una delle sue rivali più importanti per la promozione in Serie B, ovvero il team ligure della Virtus Entella.

La Pianese, invece, resta relegata al nono posto e potrà cercare di rifarsi domenica prossima in un match molto importante. La squadra guidata da Fabio Prosperi, infatti, è attesa dal derby toscano in trasferta contro l’Arezzo di Emanuele Troise.

VIDEO PIANESE TERNANA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA