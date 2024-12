DIRETTA PIANESE TERNANA, TESTA A TESTA

Come per molte partite di questo girone di questa giornata, anche la diretta di Pianese Ternana è il primo match ufficiale tra le due squadre. Perciò non esistono precedenti in merito e non potremmo fare la nostra solita rubrica sui testa a testa storici, alla ricerca della favorita da un punto di vista storico. Perciò per questa occasione vi presentiamo invece un testa a testa sul recente stato di forma delle due squadre, cercando dunque di capire chi tra le due è messa meglio nelle ultime cinque partite.

Diretta/ Ternana Milan Futuro (risultato finale 3-0): doppio Casasola! (Serie C, 1 dicembre 2024)

La Pianese fino a questo momento collezionato sette punti, due vittorie contro Vis Pesaro e Pontedera e poi un pareggio contro il Legnago Salus. Le ultime due gare che mancano all’appello invece sono terminate con una sconfitta, la prima contro la Torres e la seconda contro il Pineto nell’ultima giornata disputata. Invece la Ternana ha un rullino di marcia impressionante, solo vittorie e un singolo pareggio contro il Perugia. Dovrebbe vincere anche oggi quindi? Scopriamolo insieme nel prossimo aggiornamento della diretta di Pianese Ternana dove vedremo insieme le statistiche pre match. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Pineto Pianese (risultato finale 1-0): decisivo Chakir (Serie C, 29 novembre 2024)

IN TV, COME VEDERE LA DIRETTA PIANESE TERNANA IN STREAMING VIDEO

Chi di voi vuole vedersi la diretta Pianese Ternana potrà farlo solo con un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Potrete anche utilizzare la nostra diretta testuale per rimanere aggiornati sullo svolgimento della partita con il racconto delle migliori azioni.

ABATE DEVE VINCERE PER PRENDERE IL PESCARA

Il pomeriggio della diciottesima giornata del Girone B di Serie C è ricco e vedrà in campo anche la diretta Pianese Ternana con calcio d’inizio alle 15,00. La sfida tende dalla parte degli ospiti che stanno volando e cercano i tre punti per prendere il primo posto.

Video Carpi Ternana (1-2)/ Gol e highlights: De Boer e Cicerelli lanciano le Fere (Serie C, 25 novembre 2024)

La Pianese di Prosperi è ottava in classifica e arriva da due partite sotto tono dove ha perso in casa del Pineto e pareggiato in casa contro il Legnago Salus ultimo in classifica. Decisamente meglio la Ternana di Abate che non conosce la sconfitta da sedici partite e vuole continuare a vincere.

PIANESE TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche le probabili formazioni di questa interessante sfida di Serie C. La Pianese di Prosperi giocherà con la difesa a tre con Polidori, Remy e Chesti davanti alla porta di Boer. Boccadamo e Nicoli saranno i due esterni a sostegno del tridente formato da Mastropietro, Mignani e Falleni.

4-4-2, invece, per la Ternana di Abate che andrà in campo con le due punte che saranno Cianci e Curcio scelti come riferimenti offensivi. Cicerelli e Aloi saranno i due esterni di centrocampo con una difesa a quattro formata da Casasola, Loiacono, Capuano e Tito.

PIANESE TERNANA, LE QUOTE

Per la diretta Pianese Ternana studiamo le quote emesse dalla Snai che danno ragione alle fere, essendo che il segno 2 per la loro vittoria ha un valore equivalente a 1,75 volte la posta in palio mentre con il segno 1 per il successo della Pianese andreste a guadagnare 4,25 volte quello che avrete deciso di mettere in gioco; abbiamo infine il segno X che naturalmente regola l’opzione del pareggio, in questo caso il valore della vostra vincita corrisponderebbe a 3,40 volte l’importo selezionato sulla partita.