Calciomercato Torino/ Il nome per l’attacco è Che Adams. Piace Gosens per la fascia (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO TORINO, ALL-IN PER CHE ADAMS IN ATTACCO

Il calciomercato Torino sembra essersi finalmente sbloccato dopo le cessioni di Alessandro Buongiorno ed Ivan Ilic con Urbano Cairo che è chiamato a rimpiazzare due dei titolari della scorsa stagione e fornire a Vanoli una rosa competitiva in grado di centrare un piazzamento europeo. Da queste due cessioni, infatti, i granata hanno incassato una cifra intorno ai 60 milioni di euro e ora hanno la possibilità di puntellare e migliorare la formazione titolare in vista della prossima stagione. I nomi più caldi sono tre e andrebbero a coprire ogni reparto del campo per rinforzare il Torino a 360 gradi dopo una stagione non proprio esaltante appena trascorsa. Il nome più caldo è quello di Che Adams che si è da poco svincolato dal Southampton ed è pronto ad una nuova avventura anche fuori dall’Inghilterra nonostante l’interesse arrivato anche dalla Premier League per l’attaccante scozzese. Adams è un classe 1996 con buona esperienza nel campionato inglese e pronto a cambiare aria per misurarsi con un nuovo campionato come quello italiano.

Calciomercato Milan/ Fofana in stand-by. Colombo e Simic verso l'addio (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO TORINO, ANCHE TESSMAN E GOSENS PIACCIONO A VAGNATI

Rimane complicata la trattativa di calciomercato per Che Adams perché il calciatore scozzese chiede uno stipendio alto per le casse del Torino che si aggira intorno ai due milioni di euro a stagione mentre l’offerta è di poco più bassa e dovrebbe aggirarsi intorno agli 1,5 milioni. Continua il calciomercato del Torino anche a centrocampo con Tanner Tessmann che rimane il preferito da Vanoli anche se la concorrenza dell’Inter è difficile da battere e non è stata ancora formalizzata un’offerta per il centrocampista statunitense di proprietà del Venezia. Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci di calciomercato intorno al nome di Robin Gosens che arriva da una non brillante stagione con l’Union Berlino e cerca una nuova squadra per rilanciare la sua carriera: il Torino da diverse stagioni, è alla ricerca di un esterno sinistro in grado di dare anche spinta offensiva e potrebbe decidere di chiudere la trattativa per riportare Gosens in Serie A dopo le esperienze con Inter e Atalanta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA