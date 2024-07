Calciomercato Torino/ Ufficiale l’acquisto di Saul Coco. Ilic non parte per il ritiro (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO TORINO, PRIMO ACQUISTO STAGIONALE DEI GRANATA! CHI SAUL È COCO?

Primo acquisto nel calciomercato Torino con Urbano Cairo che si muove per rinforzare la difesa e ufficializza l’acquisto di Saul Coco dal Las Palmas per sostituire l’ormai ex Alessandro Buongiorno partito in direzione Napoli. I granata stanno agendo a rilento ma il primo acquisto è di quelli da tenere d’occhio in una difesa che potrebbe esaltarlo e consegnare alla Serie A un altro difensore come Bremer e Buongiorno in grado di dominare il campionato.

Coco è un difensore della Guinea Equatoriale che si è messo in mostra con il Las Palmas nella Liga spagnola e andrà a comporre una difesa, al momento, formata da Masina e Schuurs con l’olandese che potrebbe tornare al centro della difesa portando Coco sul centro destra. Rispetto a Buongiorno, Saul Coco è meno forte nell’uno contro uno ma ha migliori qualità offensive e l’abilità nel tiro da fuori area che potrebbe portare gol importanti ad un Torino che sta cercando la quadra in fase offensiva.

CALCIOMERCATO TORINO, ILIC VERSO LO ZENIT. PRONTO L’ASSALTO PER TESSMANN

Oltre all’acquisto di Coco e la cessione di Buongiorno, il calciomercato Torino sta salutando anche uno dei protagonisti della scorsa stagione con Ivan Ilic sempre più vicino allo Zenit per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro per il centrocampista serbo. Ilic non si è presentato nel ritiro estivo di Pinzolo rendendo ormai palese l’addio ai granata dopo meno di due stagioni molto altalenanti che hanno mostrato un calciatore dalla tecnica immensa ma con problemi fisici e poca convinzione nei momenti clou della stagione.

Per sostituire Ilic, Vanoli ha richiesto Tanner Tessmann del Venezia dopo averlo fatto sbocciare nella scorsa stagione in Serie B ma la concorrenza dell’Inter rimane difficile da superare anche se il calciatore non gradirebbe andare a Milano per via del poco minutaggio. Per il calciomercato in entrata rimangono vive le piste per Hajdari, Che Adams e Ostigard anche se le trattative proseguono a rilento e non vedono grandi novità rispetto ai giorni scorsi.











