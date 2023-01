CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Asse col Verona per Ilic e Hien, Sanabria piace a molti

Calciomercato Torino news, si tratta col Verona per Ilic e Hien

Il Torino si trova al nono posto in campionato e i dirigenti vogliono provare a mettere nelle mani del tecnico Juric un organico ancor più competitivo in questi giorni di calciomercato invernale così da permettergli di cercare di confermarsi a questi livelli nel corso della seconda parte della stagione. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, i granata starebbero trattando con l’Hellas Verona per aggiudicarsi due calciatori, ovvero Ivan Ilic ed anche Isak Hien.

Per quanto riguarda il primo, il ventunenne serbo sembrava destinato a sposare la causa della Lazio dove piace particolarmente al tecnico Maurizio Sarri ma ora potrebbe trasferirsi in Piemonte già nell’immediato. Per il secondo invece si parla di un acquisto che permetta ai gialloblu di tenerlo in prestito fino al termine dell’annata calcistica 2022/2023.

Calciomercato Torino news, le parole di mister Juric su Antonio Sanabria

Il Torino in fase di calciomercato deve però guardarsi le spalle anche dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi giocatori, come ad esempio Antonio Sanabria. L’attaccante pare avere diverse richieste ma i granata non sembrano intenzionati a liberarlo a cuor leggero, come emerge anche dalle parole dello stesso allenatore Ivan Juric, interpellato da DAZN prima della sfida contro lo Spezia: “Sono stracontento di lui. Ha certe caratteristiche che ci fanno giocare bene. Voglio che cerchi ancora più gol, ha occasioni per farlo. E’ sempre carico, mi aspetto una grande gara anche oggi”. Nello specifico, Sanabria piace a Lazio, Verona e Fiorentina.

