CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Preso Gravillon, scambio per Vieira con la Sampdoria

Calciomercato Torino news, ecco Gravillon di ritorno dalla Francia

Il Torino non si ferma alla sola cessione di Lukic al Fulham ed all’acquisto di Ivan Ilic dal Verona in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Nelle scorse ore i granata si sono infatti aggiudicati Andreaw Gravillon dallo Stade Reims, in arrivo con la formula del prestito con diritto di riscatto per firmare un contratto valido fino al giugno del 2027. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, in Italia il venticinquenne guadalupense in Italia ha vestito le maglie di Benevento, Pescara, Sassuolo ed anche dell’Ascoli.

Calciomercato Torino news, scambio Ilkhan-Vieira con la Sampdoria

In questa fase finale del calciomercato di gennaio il Torino sta provando a trattare con la Sampdoria per aggiudicarsi Ronaldo Vieira. Giocatore molto stimato dal tecnico blucerchiato Dejan Stankovic, che se potesse non lo lascerebbe partire, Vieira farebbe comodo al Toro per sostituire Lukic ed in Liguria andrebbe il diciottenne turco Emirhan Ilkhan per maturare un po’ di esperienza in una squadra che ha bisogno di giocatori desiderosi di far bene in campo così da raggiungere la salvezza.

Calciomercato Torino news, ufficiale il passaggio di Edera al Pordenone

Intanto il Torino ha completato un’altra operazione di calciomercato in uscita con la cessione di Simone Edera. Ecco quanto si legge nel comunicato pubblicato sul sito della società piemontese: “Il Torino Football Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo al Pordenone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Edera. Il Torino saluta Simone con un in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.

