CALCIOMERCATO TORINO, COLPO SULL’ESTERNO: PRESO BORNA SOSA DALL’AJAX

Batte un colpo forte il calciomercato Torino con i tifosi granata che stavano criticando aspramente l’immobilismo della società dopo la cessione di Alessandro Buongiorno e si trovano un nuovo acquisto dopo quelli di Saul Coco e Che Adams arrivati nella prima parte di questo mercato. Cairo stava cercando un nuovo esterno sinistro per Vanoli e, dopo aver perso Robin Gosens, si è fiondato su una grande occasione rappresentata da Borna Sosa in uscita dall’Ajax e con la volontà di rilanciare la sua carriera. Il terzino croato ha 26 anni ed è sbarcato a Torino in giornata per le visite mediche e la firma sul contratto che sancirà il suo trasferimento in prestito oneroso per riscattare la brutta stagione nei Paesi Bassi e ritrovare la maglia da titolare con la sua Croazia.

Sosa è l’esterno di piede mancino che serviva a Vanoli per sviluppare al meglio la sua manovra offensiva e creare un Torino in grado di sfruttare pienamente il potenziale delle due fasce con Bellanova sulla destra.

CALCIOMERCATO TORINO, SCHUURS NON RECUPERA DALL’INFORTUNIO: GRANATA SU VAN DEN BOSCH PER LA DIFESA

Preoccupa, invece, la situazione della difesa di Paolo Vanoli che si troverà senza Buongiorno e con uno Schuurs ancora ko per diversi mesi. Il calciomercato Torino sta lavorando per trovare un nuovo nome da affiancare a Masina e Coco e completare la difesa lasciando Vojvoda come alternativa e jolly anche per la fascia.

Il nome delle ultime ore è quello del belga Van den Bosch che è di proprietà dell’Anversa ed è reduce da un’ottima stagione che lo ha visto sempre più leader della difesa nonostante i 21 anni appena compiuti. La squadra belga chiede circa 6 milioni di euro ma il Torino dovrà stare attento anche al Bologna che ha messo gli occhi sul calciatore e potrebbe decidere di affondare nelle prossime ore.