CALCIOMERCATO TORINO NEWS, BORNA SOSA AL POSTO DI GOSENS

Il Torino, analogamente ad altre società del nostro ampionato, sta ancora cecando di effettuare qualche mossa importante in questi giorni di calciomercato così da offrire al nuovo tecnico Baroni un organico all’altezza delle aspettative. Uno dei nomi più seguiti dai granata al fine di potenziarsi sembrava essere quello di Robin Gosens, trentenne trasferitosi all’Union Berlino dopo una breve avventura con l’Inter dove non è riuscito ad imporsi riproponendo il rendimento offerto ai tempi dell’Atalanta.

Secondo le indiscrezioni più recenti, il tedesco Gosens, in caso di addio ai connazionali, gradirebbe poter tornare a vestire la maglia dell’Atalanta e questo fattore spinge il Toro a guardare altrove per il ruolo di terzino sinistro. Stando ai rumors, l’obiettivo numero uno per la fascia sarebbe Borna Sosa, ventiseienne croato di proprietà dell’Ajax. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluigi Longari, per aggiudicarselo il Torino potrebbe versare 7 milioni di euro nelle casse degli olandesi proponendo al giocatore uno stipendio da 1.5 milioni di euro.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, INTERESSE PER DANILIUC E SIMEONE

Oltre a Borna Sosa, il Torino starebbe per concludere un’altra operazione di calciomercato in entrata. Stando a Il Mattino, Flavius Daniliuc sarebbe vicino all’addio alla Salernitana così da trasferirsi in granata per 3 milioni di euro sebbene sia ancora da definire la formula. In attacco, invece, i piemontesi continuano a seguire Giovanni Simeone del Napoli, già monitorato dal Genoa e molto chiacchierato anche eventualmente in orbita spagnola, visto che sarebbe seguito pure da alcune squadre della Liga dove allena da diversi anni il padre.