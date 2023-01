CALCIOMERCATO UDINESE NEWS/ Nessun cambio di proprietà, l’Aston Villa vuole Deulofeu

Calciomercato Udinese news, il comunicato del club friulano

In fase di calciomercato possono sempre emergere delle sorprese interessanti ed in orbita Udinese questa mattina si è parlato del possibile addio della famiglia Pozzo ai vertici della società in favore di una nuova proprietà americana. Il quotidiano Tuttosport ha infatti rivelato questa indiscrezione ma in casa bianconera l’articolo non sarebbe stato accolto in maniera molto positiva. L’Udinese, attraverso il suo sito, ha infatti emesso un comunicato ufficiale smentendo categoricamente questa possibilità. Il giornalista Stefano Salndin ha quindi replicato confermando la bontà del suo scritto e sottolineando che ci potrebbero essere ulteriori novità in questo senso da qui a luglio.

La dirigenza dell’Udinese deve guardarsi bene le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni in questi giorni di calciomercato invernale. Il brasiliano Beto ha infatti diversi estimatori sia in Italia che all’estero ma la sua partenza dovrebbe essere rimandata in occasione della sessione estiva così come per Samardzic, con il Napoli interessato a mettere le mani su entrambi i giocatori di mister Sottil.

Un altro calciatore molto chiacchierato è Gerard Deulofeu, ventottenne spagnolo sotto contratto fino al 30 giugno del 2024 e quindi al termine della prossima stagione. Come riporta Tuttomercatoweb.com, Deulofeu sarebbe finito nel mirino dell’Aston Villa guidato dal tecnico Unai Emery, suo connazionale. Per Deulofeu si tratterebbe di un ritorno in Premier League dopo gli anni vissuti tra Everton e Watford ma l’intenzione dell’Udinese sarebbe invece quella di trattenerlo per puntare ancora su di lui.

