DIRETTA UDINESE NAPOLI, TESTA A TESTA

È sicuramente molto lunga la storia che ci accompagna verso la diretta Udinese Napoli: per dare qualche numero, potremmo limitarci al campionato di Serie A, nel quale si contano trentasei vittorie per il Napoli, trentuno pareggi e diciassette successi per l’Udinese su un totale di ben 84 partite disputate fra i bianconeri friulani e gli azzurri partenopei. La superiorità del Napoli sarebbe già abbastanza evidente così, diventa però nettissima limitandoci solamente ai dieci confronti più recenti: qui il bilancio è di sette vittorie per il Napoli più tre pareggi, dei quali tra l’altro uno fu quello di giovedì 4 maggio 2023 che diede matematicamente lo scudetto al Napoli di Luciano Spalletti, quindi vale anche più di una vittoria per i campani.

L’unico dato che fa sorridere l’Udinese è che in casa è imbattuta da due campionati contro il Napoli, dal momento che pure l’ultima sfida è terminata con un pareggio per 1-1, in questo caso nella partita che fu giocata lunedì 6 maggio scorso. Stavolta si gioca quasi a Natale, cambierà solo la stagione o anche il risultato? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UDINESE NAPOLI STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Udinese Napoli sarà possibile solo con DAZN che detiene l’esclusiva sulla Serie A. Inoltre, avrete la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che vi fornirà il racconto delle migliori azioni del match.

I PARTENOPEI VOGLIONO RIPRENDERSI LA VETTA

Prosegue il sabato della sedicesima giornata di Serie A e lo fa a Udine con la diretta Udinese Napoli in campo alle 18,00 del 14 dicembre 2024. Il confronto è tra due squadre che stanno attraversando momenti non semplici ma i valori in campo sono ben diversi. L’Udinese di Runjaic ha trovato nuova vita con la difesa a quattro e arriva da un’importantissima vittoria per 1 a 2 nel posticipo in casa del Monza. In piena tempesta il Napoli che ha perso due confronti su due contro la Lazio di Marco Baroni e vuole tornare a vincere per scacciare i fantasmi e riprendersi la vetta.

UDINESE NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo della diretta, andiamo a veder le probabili formazioni in vista di questa partita. Runjaic ha trovato solidità con la difesa a quattro e la riproporrà anche contro il Napoli dove Ehizibue, Bijol, Giannetti e Zemura comporranno la linea difensiva davanti a Sava. Karlstrom sarà il mediano con Lovric e Zarraga ai suoi lati ed Ekkelenkamp sulla trequarti a sostegno delle due punte che saranno Lucca e Thauvin.

Risponde con un 4-2-3-1, invece, Antonio Conte che dovrà fare a meno di Kvaratskhelia infortunato e perciò darà spazio a Neres in un attacco completato da Lukaku e Politano. McTominay avrà il compito di raccordare l’attacco con il solito centrocampo composto da Anguissa e Lobotka mentre in difesa agiranno Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani e Olivera davanti alla porta dell’ex Meret.

UDINESE NAPOLI, LE QUOTE

Passiamo in analisi anche le quote della diretta Udinese Napoli utilizzando le proposte di William Hill. I friulani partono sfavoriti ed un loro successo è dato a 4,80 contro il 2 per i partenopei a 1,80 e il pareggio X a 3,60.