DIRETTA UDINESE ROMA PRIMAVERA, BIANCONERI PENULTIMI

Sono ben venti i punti di distacco tra queste due formazioni, ora messe una contro l’altro. La diretta Udinese Roma Primavera si giocherà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 11:00 con i friulani sulla carta nettamente svantaggiati. I bianconeri non vincono dal 10 novembre, match terminato 3-1 in favore della Sampdoria in casa. Da lì in poi è tornato in trend negativo con le sconfitte contro Empoli e Monza più l’1-1 con il Cagliari del 30 novembre, il primo della stagione.

Formazioni Udinese Napoli/ Quote: out Kvaratskhelia, c'è David Neres (Serie A, 14 dicembre 2024)

La Roma invece è in un periodo strepitoso con il 3-1 all’Atalanta, il 2-0 al Genoa, 3-0 al Milan e infine il 2-1 all’Empoli, quattro successi consecutivi che hanno portato la squadra capitolina ad avere 27 punti, a pari merito con l’Inter.

DOVE VEDERE DIRETTA UDINESE ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta tv Udinese Roma vi basterà accendere la televisione sul canale 60 di Sportitalia. La diretta streaming invece sarà visibile o sul sito web di Sportitalia o scaricando l’applicazione, compatibile con tutti i dispositivi.

DIRETTA/ Monza Udinese (risultato finale 1-2): traversa di Dany Mota! (9 dicembre 2024)

FORMAZIONI UDINESE ROMA PRIMAVERA

In questo paragrafo analizziamo le probabili formazioni Udinese Roma Primavera. I bianconeri si disporranno secondo il modulo 3-5-2 con Cassin in porta, difeso da Polvar, Del Pino e Gussand. Shpuza e Marello giocheranno esterni mentre Demiroski, Di Leva e De Crescenzo a centrocampo. In avanti Bonin e Pizarro.

I giallorossi risponderanno con il 4-3-1-2 con De Marzi tra i pali, protetto da Mannini, Mirra, Seck e Reale. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Marazzotti, Di Nunzio e Coletta. Graziani sarà il trequartista della squadra con Zefi e Misitano avanti.

DIRETTA/ Monza Udinese Primavera (risultato finale 2-1): colpo salvezza dei brianzoli! (8 dicembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE ROMA PRIMAVERA

Le quote per le scommesse Udinese Roma Primavera vedono i giallorossi nettamente favoriti in questa gara di campionato, addirittura a 1.21. L’1 fisso vale nove volte la posta in palio mentre il pari vale 4.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match tra le due squadre, è dato a 1.41 con l’Under a 2.65. Gol e No Gol rispettivamente a 1.87 e 1.82.