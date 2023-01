CALCIOMERCATO UDINESE NEWS/ Nuytinck alla Samp, Deulofeu piace all’Aston Villa

Calciomercato Udinese news, Bram Nuytinck va alla Sampdoria

L’Udinese vuole ripetersi nella seconda parte della stagione dopo quanto di buono fatto fino a novembre e per ottenere questo obiettivo i dirigenti stanno valutando alcuni movimenti da attuare nel corso di questa sessione di calciomercato invernale appena cominciata. I bianconeri non stanno ragionando solo sui nuovi innesti ma pure sulle partenze di quegli elementi che vorrebbero giocare con maggior continuità, trovandosi quindi una nuova sistemazione.

Diretta/ Cremonese Udinese (risultato finale 1-3): colpo friulano allo Zini!

Chi sta salutando è infatti il difensore olandese Bram Nuytinck, in procinto di passare alla Sampdoria che si tutela dopo la cessione di Alex Ferrari alla Cremonese. Arrivato a Genova in mattinata per affrontare le visite mediche di rito, il trentaduenne Nuytinck firma per sei mesi con i liguri con opzione per un altro anno in caso di raggiungimento della salvezza.

Probabili formazioni Cremonese Udinese/ Le mosse di Alvini e Sottil (amichevole)

Calciomercato Udinese news, Deulofeu nel mirino dei Villains

Se da una parte la partenza di Nuytinck è stata ponderata, in casa Udinese non si vorrebbe però perdere un altro elemendo in questi giorni di calciomercato. Stiamo parlando di Gerard Deulofeu, fantasista spagnolo che sarebbe finito nel mirino dell’Aston Villa guidato dal tecnico Unai Emery, suo connazionale. L’ex milanista Deulofeu ha già giocato in Premier League con le maglie di Everton e Watford.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Udinese Lecce (risultato finale 2-0): Beto e Perez firmano l'amichevole!

© RIPRODUZIONE RISERVATA