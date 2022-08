CALCIOMERCATO VERONA NEWS/ Ecco Cabal, Cioffi: “Servono tre o quattro giocatori”

Calciomercato Verona news, le parole del tecnico Gabriele Cioffi

I dirigenti dell’Hellas Verona stanno lavorando in questa sessione di calciomercato estivo in cerca di rinforzi utili per mister Gabriele Cioffi. L’allenatore dei veneti in conferenza stampa ha analizzato il momento dei suoi al termine della sconfitta subita in casa col Napoli: “Ci sono tanti giocatori che sono alla ribalta dal primo momento, e quindi vanno aiutati. Come vado aiutato io. Altrimenti si mandano allo sbando ragazzi di valore. Un paio di giocatori scesi in campo hanno un milione di attenuanti, altri hanno la testa dentro e fuori. Ho visto una reazione, ma il clic non è che ce l’hai dalla mattina alla sera. Sono convinto che entro il 31 agosto la società interverrà. I cantieri si fanno dalle fondamenta, oggi si vede uno scheletro. C’è un giocatore che è partito, Simeone, e altri che sono ancora lì in bilico. Ma ho fiducia sul fatto che la società interverrà.”

Il tecnico dei gialloblu ha quindi aggiunto: “Da un giocatore come Amione, che ha fatto 16 presenze in B, non puoi aspettarti Maldini, sebbene io sia contento della sua prestazione e del suo esordio in A. Hongla ha fatto la Coppa d’Africa e ha giocato 15-16 partite l’anno scorso: ha giocato bene, ma va aiutato. Retsos aveva una sola presenza di 3′ in Serie A: è un buon giocatore, come Amione, che diventerà un mastino. Ma questi ragazzi vanno aiutati, con tre o quattro acquisti d’esperienza.”

Il Verona ha quindi bisogno di nuovi innesti in questo agosto di calciomercato. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport, i gialloblu starebbero mettendo le mani sul ventunenne colombiano Juan David Cabal dell’Atletico Nacional per quattro milioni di euro. Oltre al difensore sudamericano, stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio gli Scaligeri sarebbero vicini pure all’acquisto del centrocampista Sōtīrīs Alexandropoulos del Panathinaikos per tre milioni di euro.

