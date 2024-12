VIDEO JUVENTUS VERONA PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

L‘Hellas Verona U20 si impone in trasferta ed in rimonta contro la Juventus U20 per 2 a 1. Nel primo tempo la Vecchia Signora prende subito il controllo del match sbloccando il punteggio immediatamente al 5′ con il gol firmato da Ventre, bravo a capitalizzare l’assist di Vacca sul velo di Lopez.

Gli scaligeri sembrano crescere man mano che passano i minuti e non riescono ad insaccare la sfera al 38′ con Vermesan ma, a ridosso dell’intervallo, ci pensa invece Monticelli, tramite un preciso e vincente colpo di testa, a siglare la rete del pareggio al 45’+1′. Nel secondo tempo le cose paiono complicarsi per i giovani bianconeri già a partire dal 48′ per colpa dell’espulsione rimediata da Bassino, al quale è stato mostrato un cartellino rosso dopo aver perso palla ed aver commesso un fallo da ultimo uomo nei confronti di Monticelli.

Nel finale i gialloblu si disperano al 64′ quando colgono un palo con uno spunto di Pavanati e completano poi comunque la rimonta con la rete del sorpasso definitivo siglata da Vermesan al 67′. I veneti sfiorano quindi il tris all’87’ quando Zelezny disinnesca De Battisti. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Mattia Ubaldi, proveniente dalla sezione di Roma 1, oltre ad aver espulso Bassino con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Biliboc al 74′ da un lato ed Agbonifo al 44′ dall’altro.

