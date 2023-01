CALCIOMERCATO VERONA NEWS/ Offerta respinta per Ilic, Zeefuik e Braaf in arrivo

Calciomercato Verona news, Ilic non lascerà i gialloblu nell’immediato

Il Verona ha bisogno di risollevare le sorti della stagione nella seconda parte dell’annata e per raggiungere questo obiettivo sta valutando quali operazioni effettuare nel corso di questa finestra invernale di calciomercato. Chi non dovrebbe lasciare i gialloblu è Ivan Ilic, giocatore finito da tempo nel mirino della Lazio dove piace moltissimo all’allenatore Maurizio Sarri e per il quale i veneti avrebbero respinto anche un’altra offerta.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VERONA/ Quote: Brozovic e Lukaku i grandi assenti

Come riportato da Calciomercato.com, l’Hellas avrebbe infatti rifiutato la proposta del Brighton & Hove del tecnico De Zerbi per il ventunenne serbo. Discorsi rimandati dunque per la partenza di Ilic che potrebbe presto ricevere anche un’altra offerta inglese, in questo caso proveniente dal Newcastle.

Calciomercato Verona news, Zeefuik e Braaf sono ormai vicinissimi

L’Hellas Verona tenterà di raggiungere la salvezza con due nuovi elementi in entrata in questa finestra di calciomercato. Gli olandesi Deyovaisio Zeefuik dell’Hertha Berlino e Jayden Braaf del Borussia Dortmund sono infatti attese nelle prossime ore per effettuare le visite mediche e firmare il contratto che li legherà al Verona con la formula del prestito dopo la partita in programma questa sera contro l’Inter.

Probabili formazioni Inter Verona/ Diretta tv: Lautaro Martinez in striscia positiva

Calciomercato Verona news, ufficiale Cortinovis al Cosenza

Nel frattempo il Verona ha salutato Alessandro Cortinovis in questo gennaio di calciomercato. Nel comunicato pubblicato sul sito del club si può infatti leggere come il giocatore dell’Atalanta sia stato girato in prestito in Serie B: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Cosenza Calcio, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con il consenso di Atalanta BC, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Cortinovis.”

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Verona Cremonese (risultato finale 2-0): Lazovic consegna tre punti d'oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA