Calciomerrcato Inter news/ Incontro con il Torino per Bremer. Napoli su Correa

Chiuse le operazioni Lukaku-Asllani, il calciomercato adesso vedrà l’Inter al lavoro sulla difesa. Milan Skriniar è sempre più vicino al Paris Saint-Germain – l’intesa potrebbe arrivare nel weekend – ma la dirigenza nerazzurra non vuole farsi cogliere impreparata: l’obiettivo numero uno per la sostituzione è Gleison Bremer, in uscita dal Torino.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, oggi è in programma un incontro tra Inter e Torino per parlare del futuro del centrale brasiliano. I granata chiedono 50 milioni di euro per il cartellino di Bremer, ma la cifra è destinata a scendere sensibilmente, anche fino a 25 milioni. Nel contratto del calciatore, infatti, è prevista una clausola rescissoria che gli permetterà di liberarsi a gennaio per 15 milioni di euro.

CALCIOMERCATO INTER: LE MOSSE PER L’ATTACCO

Il calciomercato dell’Inter in attacco non si fermerà a Lukaku. Paulo Dybala rimane nel mirino di Marotta e Ausilio ma prima di affondare il colpo è necessario vendere. E la sola partenza di Alexis Sanchez potrebbe non bastare secondo Repubblica. Non sono ancora arrivate offerte per Edin Dzeko, se non una proposta di scambio con Juan Cuadrado dalla Juventus. Qualche chance in più per cedere Joaquin Correa, sul taccuino dei club spagnoli ma non solo. Secondo Il Mattino, il Napoli è pronto a fare sul serio per il Tucu: Dries Mertens non rinnoverà il contratto e gli azzurri sono molto interessati all’argentino ex Lazio, valutato 30 milioni di euro. L’intesa tra i due club potrebbe trovarsi attorno ai 25 milioni di euro, mentre per l’ingaggio di Correa servirebbero 3 milioni di euro a stagione. Da valutare anche il futuro di Andrea Pinamonti, che fa gola a mezza Italia. L’Atalanta è pronta a tutto per assicurarsi le sue prestazioni: secondo Tuttosport, l’accordo potrebbe arrivare anche senza la cessione di uno tra Zapata e Muriel. Infine, conferme sul futuro di Franco Carboni: secondo il Corriere di Verona, l’Hellas ha chiuso l’accordo per il prestito secco del giovane mancino.

