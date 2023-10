Calcioscommesse, Premier League nell’occhio del ciclone/ I casi Toney e Paquetá (oggi, 13 ottobre 2023)

Calcioscommesse non solo in Italia. I casi di Fagioli e del duo Tonali e Zaniolo allontanati da Coverciano non sono l’unica macchia del calcio europeo riguardanti il mondo delle scommesse. Infatti la Premier League, ancor prima della situazione riguardante l’Italia, era finita nell’occhio del ciclone. Il caso più eclatante e fin qui l’unico che è stato realmente accertato e punito è quello di Ivan Toney, attaccante del Brentford che ha ricevuto 8 mesi di squalifica dalla FA.

Il centravanti inglese ha infatti violato per 262 volte le norme relative alle scommesse secondo i regolamenti della Football Association, tutto questo tra il 25 gennaio 2017 e il 23 gennaio 2021. E pensare che il giocatore rischiava quasi il doppio della pena inflitta ovvero ben 15 mesi dato che non era stato tanto collaborativo e, anzi, aveva insabbiato tutto. A quanto pare una buona condotta da parte di Toney ha portato la Football Association a ridurre il tutto a otto mesi. L’attaccante ha raccontato di aver giocato unicamente se stesso come primo marcatore senza a suo dire aver mai truccato nessuna partita. L’inglese ha poi aggiunto: “Non era una cosa negativa come scommettere di far male a qualcuno per prendere un cartellino giallo. La cosa che mi ha fatto più male in tutto questo è stato non andare al Mondiale. Percepivo come se qualcuno volesse tenermi fuori dal giro della nazionale per le tempistiche e tutto il resto”

CALCIOSCOMMESSE, IL CASO TOFFOLO E I SOSPETTI SU PAQUETA’

Il calcioscommesse in Premier League non si limita solo a Ivan Toney. Infatti anche Harry Toffolo, giocatore del Nottingham Forest, dovrà scontare 5 mesi ma attualmente la pena è sospesa fino alla stagione 2025/2026. Attualmente però è stata comminata una multa da 25mila euro per aver violato 375 volte il regolamento tra il 2014 e il 2017. Però il caso ad aver attirato più gli occhi su di sé, un po’ per la dinamica e un po’ per la caratura del giocatore, riguarda l’ex Milan Lucas Paquetá, attualmente in forza al West Ham.

Di questi tre casi è l’unico a non essere stato punito, ma lo svolgimento dei fatti è stato reputato a dir poco sospetto dalla FA. Infatti il brasiliano secondo quanto raccolto da Daily Mail ha ricevuto alcune ammonizioni contro Aston Villa, Bournemouth e Leeds. Fin qui sulla carta nulla di strano se non fosse che proprio in concomitanza con queste partite si sono registrati flussi molto sospetti in una località del Brasile vicino a Rio de Janeiro, città natale del centrocampista. Questa situazione avrebbe addirittura fatto saltare il trasferimento di Paquetá al Manchester City.