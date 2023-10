Fagioli ammette scommesse illecite/ Juventus informata, spunta il precedente Toney (oggi 12 ottobre 2023)

FAGIOLI AMMETTE LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DI CALCIO

Potrebbe presto finire nella bufera Nicolò Fagioli: il giovane centrocampista della Juventus, come riporta oggi SportMediaset, ha ammesso – nel corso dell’interrogatorio con gli investigatori – di aver scommesso su altre partite di calcio. Il quadro potrebbe essere grave: come noto, il codice di giustizia sportiva permette ai professionisti di fare puntate su piattaforme (qualora ovviamente non siano illegali) ma solo per discipline che non competano con la loro attività. Tradotto, Fagioli non avrebbe potuto scommettere su match di calcio, anche se sembra emergere quantomeno che non lo avrebbe fatto con la sua squadra (oggi la Juventus, due stagioni fa la Cremonese con cui ha giocato in prestito, conquistando la promozione in Serie A).

La Juventus insomma rischia un’altra brutta vicenda, dopo quella che ha colpito Paul Pogba risultato positivo; in questo caso però, a differenza di quanto accaduto con il centrocampista francese, la società bianconera sembra del tutto intenzionata a difendere Fagioli e provare a fare di tutto per chiudere nel migliore dei modi la questione scommesse. La Juventus dal canto suo rischia ben poco in quanto club, mentre nel mirino della FIGC potrebbe finire qualche compagno (o ex compagno) di Fagioli, qualora fosse a conoscenza delle puntate e non abbia informato chi di dovere. Fagioli a questo punto rischia una forte ammenda o addirittura una squalifica: potrebbe addirittura essere lunga, ieri si era parlato addirittura di tre anni.

Il precedente che fa ben sperare riguarda Ivan Toney: attaccante del Brentford, anche convocato in nazionale grazie a una straordinaria stagione in Premier League, era stato squalificato per otto mesi a causa di una serie di violazioni (si è parlato di 262 nel giro di quattro anni) riguardo appunto il regolamento sulle scommesse. Fagioli, come detto, tramite i suoi legali ha immediatamente avvertito la Juventus e anche questo potrebbe giocare a suo favore. Per il momento però la vicenda è tutta da definire: si dice infatti che nei prossimi giorni potrebbero emergere altri nomi circa le scommesse illegali, tra cui quello di un top player della nostra nazionale che oggi gioca all’estero. Insomma, staremo a vedere ma è chiaro che, dopo Pogba, la Juventus rischia di perdere a lungo un altro centrocampista e questo sarebbe un bel problema per Massimiliano Allegri…

