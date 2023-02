Calcolo ISEE 2023/ I bonus accessibili anche a chi ha un RAL superiore ai 25.000 euro

Il calcolo dell’ISEE 2023 è un momento fondamentale per moltissime famiglie, per comprendere in base all’ammontare, se possano avere accesso ad agevolazioni e bonus (come ad esempio l’agevolazione sulle bollette) Ma che bonus spettano con una dichiarazione superiore ai 25.000 euro?

Come ben sappiamo, avere un indicatore della situazione economica equivalente sopra i 25.000 euro, limita di molto tutte quelle possibilità di ottenere bonus e agevolazioni. Il calcolo ISEE, serve per calcolare la condizione economica di una famiglia per restringere il più possibile l’accesso alle agevolazioni e riservare a tutti coloro che ne hanno realmente bisogno.

Calcolo ISEE 2023: sopra i 25 mila euro, è possibile ottenere l’assegno unico?

Se nel calcolo ISEE del 2023 il reddito risultato fosse sopra i 25 mila euro, una delle possibilità agevolative riguarda l’assegno unico. Il bonus in questione, spetta a tutti coloro che hanno a carico figli fino ai 21 anni di età, anche se ovviamente questo va sempre in base all’importo dell’Isee. Se fosse molto alto, la conseguenza più ovvia sarebbe l’ottenimento di un assegno più basso.

Ma a quali altri bonus è possibile accedere?

Bonus asilo nido : si tratta di un’agevolazione, per poter sostenere tutte le spese per i bambini fino ai 3 anni di età. Per tutte quelle persone che rientrano nella fascia ISEE che va dai 25.000 fino ai 40.000 euro, spetterà un’agevolazione non superiore ai 2.500 euro l’anno.

: si tratta di un’agevolazione, per poter sostenere tutte le spese per i bambini fino ai 3 anni di età. Per tutte quelle persone che rientrano nella fascia ISEE che va dai 25.000 fino ai 40.000 euro, spetterà un’agevolazione non superiore ai 2.500 euro l’anno. Contributo affitto : con un Isee che supera i 25.000 euro, si ha la possibilità di accedere al contributo per l’affitto. Esso spetta solo nella Regione in cui si risiede, ed è usufruito da moltissimi nuclei familiari che hanno un Isee fino ai 35.000 euro. A queste persone, infatti spettano una media di 3.600 euro al mese.

: con un Isee che supera i 25.000 euro, si ha la possibilità di accedere al contributo per l’affitto. Esso spetta solo nella Regione in cui si risiede, ed è usufruito da moltissimi nuclei familiari che hanno un Isee fino ai 35.000 euro. A queste persone, infatti spettano una media di 3.600 euro al mese. Tasse universitarie: nel calcolo ISEE del 2023, se il reddito annuale fosse superiore ai 25 mila euro, sarebbe possibile ottenere (per un importo reddituale tra i 24 e i 26 mila euro), un risparmio effettivo di circa il 30%.

