Calendario anno scolastico 2023-2024/ Tutte le date per regioni: inizio-fine lezioni e festività

Andiamo a scoprire insieme il calendario dell’anno scolastico 2023-2024, nonché quello di ponti e festività, a poche ore dal ritorno degli studenti sui banchi di scuola. I primi a cominciare saranno i ragazzi e i bambini della Provincia Autonoma di Bolzano che torneranno nelle aule domani, martedì 5 settembre 2023. Valle d’Aosta e provincia autonoma di Trento cominceranno invece fra una settimana, lunedì 11 settembre, mentre il giorno dopo toccherà alla Lombardia. Il 13 settembre al via Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto, mentre il giorno successivo, il 14 settembre, la campanella suonerà in Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna. Infine Emilia-Romagna, Lazio e Toscana che torneranno a scuola il prossimo 15 settembre, quindi fra più di 10 giorni.

Quando si concluderà l’anno scolastico 2023-2024? Il 6 giugno chiuderanno i battenti Emilia-Romagna, Marche Valle d’Aosta, mentre il 7 toccherà a Puglia e Sardegna. L’8 giugno chiusura degli istituti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria e Veneto, mentre il 10 toccherà alla Toscana, l’11 alla Provincia autonoma di Trento e infine il 14 alla Provincia autonoma di Bolzano. In merito invece alle festività, quelle più lunghe, le natalizie, scatteranno il 23 dicembre e si chiuderanno il 6 gennaio 2024. Quelle pasquali al via il 28 marzo fino al 2 aprile (ma in Valle d’Aosta si chiuderanno l’1 settembre).

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2023-2024: ECCO GLI ULTERIORI GIORNI DI SOSPENSIONE

In merito agli ulteriori giorni di sospensione, come ricorda Fanpage, troviamo: Abruzzo il 9 dicembre 2023; Basilicata: 2 novembre 2023, 9 dicembre 2023, 12-13 febbraio 2024; Calabria: 2 novembre 2023, 9 dicembre 2023, 12-13 febbraio 2024, 26-27 aprile 2024; Campania: 2 novembre 2023, 9 dicembre 2023, 12-13 febbraio 2024, 26-27 aprile 2024; Emilia-Romagna: 2 novembre 2023; Friuli-Venezia Giulia: 12-14 febbraio 2024; Liguria: 29-30 aprile 2024; Lombardia:12-13 febbraio 2024; Marche: 1-3 novembre 2023, 9 dicembre 2023, 26-27 aprile 2024; Molise: 2 novembre 2023, 9 dicembre 2023, 12-14 febbraio 2024, 29-30 aprile 2024.

E ancora: Piemonte: 9 dicembre 2023, 10-13 febbraio 2024, 26-27 aprile 2024; Puglia: 9 dicembre 2023, 12-13 febbraio 2024; Sardegna: 2 novembre 2023, 13 febbraio 2024; Sicilia: 2 novembre 2023; Toscana: nessuna; Umbria: 2 novembre 2023, 9 dicembre 2023; Valle d’Aosta: 9 dicembre 2023, 30-31 gennaio 2024, 12-14 febbraio 2024, 26-27 aprile 2024; Veneto: 9 dicembre 2023, 12-14 febbraio 2024, 26-27 aprile 2024; Provincia autonoma di Bolzano: 30-31 ottobre 2023, 1-3 novembre 2023, 12-16 febbraio 2024, 25-26 aprile 2024, 20 maggio 2024; Provincia autonoma di Trento: 9 dicembre 2023, 8-13 febbraio 2024. Da ricordare infine le festività nazionali oltre a Natale e Pasqua, leggasi 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e infine 2 giugno.











