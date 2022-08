CALENDARIO GIRONE B/ Serie C 2022-2023, comincia adesso il sorteggio!

CALENDARIO GIRONE B, SORTEGGIO SERIE C 2022-2023: SI COMINCIA

Tutto pronto per il sorteggio che determinerà anche il calendario girone B per il prossimo campionato di Serie C, dobbiamo osservare che questo gruppo comprenderà entrambe le formazioni che sono state ripescate al posto delle escluse Teramo e Campobasso. Le subentrate sono la Fermana e la Torres, dunque una formazione marchigiana e una sarda, che si aggiunge all’Olbia, già inserito nel girone B.

La Fermana era retrocessa a causa della sconfitta nei playout della scorsa primavera, ma è risultata essere la migliore delle retrocesse nella graduatoria per i ripescaggi. Stesso discorso per quanto riguarda la Torres, ma in questo caso tra le formazioni di Serie D non promosse sul campo: i sardi erano stati secondi nel girone G alle spalle del Giugliano, la promozione è poi arrivata comunque, anche se con qualche mese di ritardo. Adesso invece non ci resta che scoprire come sarà composto in ogni giornata il calendario girone B per la prossima Serie C… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE SQUADRE

Oggi, venerdì 26 agosto 2022, scopriremo anche il calendario girone B in occasione del sorteggio del calendario di Serie C che ci attenderà. Naturalmente esso determinerà il calendario di tutte le 38 giornate e quindi la collocazione di tutte le partite della stagione regolare del prossimo campionato di Serie C 2022-2023. Cominciamo ricordando quali sono le 20 squadre che comporranno il girone B: Alessandria, Ancona, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Olbia, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donato Tavernelle, Siena, Torres, Virtus Entella e Vis Pesaro.

Ricordiamo che dal girone B nello scorso campionato di Serie C era stato promosso il Modena dopo una lunga battaglia che aveva avuto anche il sapore del derby a distanza contro i cugini della Reggiana, seconda e poi eliminata ai playoff, di conseguenza attesa tra le principali protagoniste della stagione che comincerà a breve. Le retrocessioni invece erano toccate al Grosseto a causa dell’ultimo posto in stagione regolare, poi anche alla Pistoiese e alla Fermana, che avevano invece perso i playoff – tuttavia i marchigiani sono stati in seguito ripescati e di conseguenza sono ancora in Serie C.

CALENDARIO GIRONE B, SORTEGGIO SERIE C 2022-2023: IL CONTESTO

Il calendario girone B dunque ci dirà come si svolgerà il cammino in Serie C delle 20 squadre sopra elencate. Possiamo osservare, per fornire qualche curiosità statistica a livello geografico, che si tratta di sei formazioni che arrivano dalla Toscana, cinque dell’Emilia Romagna, quattro delle Marche, due dalla Sardegna e infine una a testa per altre tre regioni, cioè il Piemonte, la Liguria e l’Umbria, per il girone che globalmente possiamo definire per eccellenza dell’Italia Centrale.

Le novità principali sono naturalmente le formazioni che nello scorso campionato non facevano parte della Serie C, di conseguenza possiamo ricordare che l’Alessandria arriva dalla scorsa Serie B dopo una amara retrocessione, mentre le tre neopromosse dalla Serie D che sono state inserite nel nuovo girone B della Serie C sono naturalmente quelle dell’Italia Centrale, cioè Rimini, San Donato Tavernelle e Recanatese.

