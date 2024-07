Calendario saldi estivi 2024: al via il prossimo 6 luglio/ Ecco tutte le date regione per regione

E’ tempo di andare a scoprire il calendario dei saldi estivi 2024. Con l’avvento di luglio, iniziano come da tradizione le grandi scontistiche nei negozi del nostro Paese, con la possibilità quindi per l’acquirente di portarsi a casa un prodotto in saldo rispetto al prezzo di listino.

I saldi estivi 2024 prevedono un calendario differente a seconda delle varie regioni d’Italia e in generale sono applicati soprattutto su capi d’abbigliamento, fra vestiario, scarpe e borse, permettendo al consumatore di accedere a ciò che desidera ottenendo uno sconto fino ad un massimo del 70% rispetto al prezzo praticato soltanto poche ore prima. Come al solito sono diverse le raccomandazioni, che valgono anche per i saldi estivi 2024, a cominciare dal fare molta attenzione alle truffe e quindi ai prezzi praticati.

CALENDARIO SALDI ESTIVI 2024: I CONSIGLI E I PREZZI

Purtroppo (ciò non accade fra i negozianti onesti, che sono fortunatamente la gran parte), si tende a gonfiare il prezzo precedente, di modo da far sembrare di applicare una scontistica importante, ma in realtà alla fine il prezzo venduto con i saldi estivi 2024 risulta essere lo stesso di quello pre-saldi. Attenzione inoltre a controllare che la merce non sia contraffatta, soprattutto se si acquistano capi d’alta moda.

I consigli sono quindi sempre gli stessi, diffidate dagli sconti troppo elevati, soprattutto su prodotti che solitamente costano parecchio, quindi controllate sempre bene i prezzi e se possibile, acquistate dai vostri negozianti di fiducia che per voi rappresentano una garanzia. Vediamo quindi il calendario dei saldi estivi 2024 che scatteranno come da copione il primo sabato del mese di luglio, ma variando da regione a regione. In generale si comincia il 6 e si va avanti fino al 3 settembre, ma ci sono delle eccezioni, leggasi quelle previste in Alto Adige, così come segnalato dai colleghi di SkyTg24.it.

CALENDARIO SALDI ESTIVI 2024: LE DATE IN TRENTINO ALTO ADIGE

Ad esempio a Bolzano partiranno il 19 luglio e andranno avanti fino al 16 agosto, stesso periodo per Merano, la Val Pusteria e la Val Venosta, mentre in altre zone della regione si comincerà il 17 agosto e si chiuderà il 14 settembre. In tutte le altre regioni d’Italia il calendario dei saldi estivi 2024 comincerà il 6 luglio e durerà 60 giorni ad eccezione della Liguria, dove le promozioni si concluderà il 19 agosto, mentre nelle Marche si chiuderanno l’1 settembre.

Stop anticipato anche in Piemonte, precisamente il 31 agosto, mentre in Pugia si andrà avanti fino al 15 di settembre, stesso periodo della Sicilia. Infine la Valle d’Aosta e il Veneto, dove le promo si concluderanno rispettivamente il 30 settembre e il 31 agosto. Ricordiamo che qualora acquistate un capo difettoso durante il calendario di saldi estivi 2024, il negoziante sarà sempre tenuto a cambiarvelo se porterete lo scontrino ed entro un tempo congruo: se vi dovessero fare storie fatevi valere.

