CALENDARIO SERIE A 2019/2020, DATA SUPERCOPPA/ Oggi si decide: sarà doppio sorteggio?

Il sorteggio del calendario della Serie A 2019/2020 non è stato ancora effettuato, a differenza di quanto accade nei principali campionati europei, ma a bollire in pentola è una rivoluzione che rischia di stravolgere le abitudini del torneo per come lo abbiamo conosciuto. Nell’assemblea della Lega Serie A convocata presso la sede della Lega Nazionale professionisti in via Rossellini a Milano, tra i vari punti all’ordine del giorno si discuterà anche di una riforma dei calendari sul modello inglese. Così come accade in Premier League, il campionato italiano potrebbe avere i turni d’andata non corrispondenti a quello di ritorno. Se in Inghilterra l’ultima giornata d’andata è anche la prima del girone di ritorno (con il calendario che viene di fatto percorso a ritroso rispetto all’andata), l’idea della Lega potrebbe essere ancora più rivoluzionaria: varare un doppio sorteggio tra andata e ritorno.

CALENDARIO SERIE A 2019/2020 E DATA SUPERCOPPA

Nell’assemblea di Lega che si terrà in prima convocazione alle 12 e all’occorrenza in seconda convocazione alle 14 verrà anche decisa la data della Supercoppa Italiana che vedrà opposte Juventus, vincitrice del campionato, e Lazio, trionfatrice in Coppa Italia. Quel che è certo è che il sorteggio dei calendari di Serie A edizione 2019-2020 si terrà tra il 29 o il 30 luglio, negli studi televisivi di Sky a Rogoredo. Già oggi potrebbe arrivare un’ufficialità sulla data. L’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo sta studiando modifiche che verranno messe al voto nell’assemblea odierna: il doppio sorteggio garantirebbe maggiore incertezza rispetto alle ultime gare di campionato, confinando di fatto le valutazioni sulla bontà del calendario (“a chi è andata meglio o peggio?”) soltanto all’inizio del torneo.

