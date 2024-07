COMO, CALENDARIO SERIE A 2024-2025/ La Juventus apre, l’Inter chiude! Tutte le giornate e partite (4 luglio)

COMO, CALENDARIO SERIE A 2024-2025: TUTTE LE GIORNATE DEI LARIANI!

Il calendario del Como nella Serie A 2024-2025 ha decretato che il ritorno dei lariani nel massimo campionato dopo oltre 20 anni di assenza sarà subito speciale, cioè la trasferta in casa della Juventus. Per consentire i lavori allo stadio, il debutto casalingo sarà solo alla quarta giornata e sarà subito una bella sfida contro un Bologna da Champions League, mentre alla quinta ecco il derby lombardo in casa dell’Atalanta. Al settimo turno il Como andrà a Napoli, alla quattordicesima altra sfida tutta lombarda con il Monza, a metà dicembre ecco la Roma e infine nelle festività ci sarà prima l’Inter alla terzultima e per chiudere l’andata il Milan.

Nel girone di ritorno invece il calendario del Como nella Serie A 2024-2025 proporrà l’Atalanta alla ventiduesima, la partita casalinga contro la Juventus un paio di settimane più tardi e verso la fine di febbraio arriverà in riva al lago anche il Napoli, seguito dalla trasferta a Roma contro i giallorossi. A metà marzo ecco il Milan e poi si apre una lunga sfilza di partite che per il Como potrebbero essere fondamentali scontri per la salvezza, fino alla chiusura che alla trentottesima giornata porterà l’Inter allo stadio Sinigaglia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL RITORNO DEI LARIANI!

Oggi il Como scoprirà il suo calendario di Serie A 2024-2025 e sarà una data molto importante: la squadra lariana è una delle neopromosse di questo campionato e torna ad affacciarsi alla Serie A dopo ben 21 anni, avendo passato parecchie traversie tra cui anche fallimenti e discese in Serie D. Oggi il progetto è solido, o almeno sembra esserlo: il Como da qualche tempo è nelle mani del gruppo Djarum che fa capo a SENT Entertainment, si dice sia la proprietà più ricca del calcio italiano e questo si era già visto con l’ingente campagna acquisti, tra cui un incredibile Cesc Fabregas che poi, una volta ritiratosi, è rimasto sulle sponde del Lario per fare l’allenatore della Primavera.

L’anno scorso però la società ha deciso di esonerare Moreno Longo per affidare la prima squadra del Como proprio allo spagnolo: sprovvisto di patentino, Fabregas è stato affiancato dal gallese Osian Roberts e questo tandem ha piazzato il Como al secondo posto nella classifica di Serie B, andando a prendersi una bellissima promozione e il ritorno in Serie A appunto dopo 21 anni. Fabregas e Roberts sono stati confermati in panchina, e saranno loro che dovranno studiare e valutare il calendario di Serie A 2024-2025 per iniziare a capire dove possano arrivare i punti pesanti per la salvezza. Lo scopriremo anche noi, naturalmente…

SALVEZZA O GRANDE CORSA?

Aspettando che il Como scopra il calendario di Serie A 2024-2025, possiamo cominciare a chiederci quale sarà il percorso della squadra lariana. Naturalmente, da neopromossa che manca al massimo campionato dai primissimi anni del terzo millennio, le aspettative sono quelle di una salvezza; non si fanno per il momento troppi voli pindarici, ma chiaramente le grandi notizie su Raphael Varane hanno scaldato l’ambiente e fatto pensare che questo Como possa anche permettersi qualcosa in più. Nello specifico? Magari un percorso come quello che ha riguardato il Monza che, al primo anno di sempre in Serie A, ha veleggiato a metà classifica.

Anche il calendario di Serie A 2024-2025 sarà molto importante per il Como: si tratterà infatti di stabilire quale sarà l’inizio, avere subito tante big da sfidare e affrontare potrebbe far perdere un po’ di fiducia e costringere alla rincorsa ma, per contro, risultati utili in prima battuta potrebbero invece esaltare l’ambiente lariano. Per questo dunque il calendario di Serie A 2024-2025 del Como sarà tutto da osservare, vedremo quale sarà la prima giornata per Fabregas e Roberts.











