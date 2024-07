VENEZIA, CALENDARIO SERIE A 2024-2025/ Lazio e doppia trasferta, Verona alla 7^! Tutte le giornate (4 luglio)

VENEZIA, CALENDARIO SERIE A 2024-2025: ECCO IL PERCORSO!

Sarà la Lazio a inaugurare il calendario di Serie A 2024-2025 del Venezia: i lagunari sono tornati nel massimo campionato e la prima giornata sarà allo stadio Olimpico contro la squadra biancoceleste. Il Venezia dovrà poi aspettare per l’esordio al Penzo, che in Serie A è stato atteso tre anni: infatti alla seconda giornata avremo un’altra trasferta sul campo della Fiorentina, poi ecco finalmente la prima in casa che sarà contro il Torino, quindi due big match esterni consecutivi, inframmezzati dalla partita interna contro il Genoa, con Milan e Roma alla quarta e alla sesta giornata. Naturalmente il Venezia attendeva con ansia anche la data del derby: contro il Verona si gioca alla settima, la prima in trasferta.

Nella seconda parte del girone di andata gli altri big match per i lagunari: Inter a San Siro all’undicesima, Juventus all’Allianz Stadium alla sedicesima (e poi all’ultima giornata di campionato in casa), Napoli sempre in trasferta alla diciottesima. Di conseguenza il Venezia, secondo il calendario Serie A 2024-2025, nel girone di ritorno avrà tutte le big in casa e in qualche modo potrà provare ad approfittarne per raccogliere punti utili per la salvezza; questo anche perché, prima di ospitare la Juventus e chiudere il campionato, la neopromossa avrà Torino in trasferta, Fiorntina in casa e Cagliari in Sardegna per provare eventualmente a mettersi già al sicuro. (agg. di Claudio Franceschini)

I LAGUNARI CI RIPROVANO!

Quale sarà il calendario di Serie A 2024-2025 del Venezia? La risposta arriverà tra poco, i lagunari faranno parte del sorteggio del massimo campionato di calcio che si tiene giovedì 4 luglio 2024 perché poche settimane fa è arrivata la promozione, la seconda in quattro stagioni e ancora attraverso i playoff. Un cammino davvero tortuoso quello del Venezia, che solo cinque anni fa era retrocesso in Serie C dopo aver perso lo spareggio contro la Salernitana; tuttavia si era ritrovato ancora in cadetteria a completamento degli organici, e da lì è stato in grado di costruire le fortune che sono poi arrivate.

Vale a dire, nel 2021 sotto la guida di Paolo Zanetti una promozione in Serie A avendo superato i playoff, ma poi l’anno seguente il Venezia non era riuscito a far fronte al calendario e, nonostante qualche ottima prova, era arrivato ultimo in classifica dovendo retrocedere. Tre anni dopo, ecco Paolo Vanoli come allenatore e una promozione riconquistata: in lotta per i primi due posti, il Venezia è tornato alla post season e ha potuto festeggiare con la vittoria contro la Cremonese. Adesso, nel calendario di Serie A 2024-2025, scopriremo quale sarà il percorso della squadra lagunare in campionato.

UN NUOVO ALLENATORE

Il Venezia aspetta il calendario di Serie A 2024-2025 e lo fa con nuovo allenatore alla guida: via Paolo Vanoli, che ha accettato il Torino, in Laguna si presenta Eusebio Di Francesco che per il secondo anno consecutivo prende in mano una neopromossa nel massimo campionato. È sicuramente un tecnico a caccia di riscatto: il suo Frosinone è partito benissimo e si è installato come sorpresa della Serie A, ma nel girone di ritorno ha avuto un calo davvero importante e la retrocessione è stata beffarda, maturata infatti all’ultimo minuto dell’ultima giornata subendo gol dall’Udinese, con l‘Empoli che ha ribaltato la Roma.

Ancora una volta quindi Di Francesco ha fatto flop: anche lui guarda con estrema attenzione al calendario di Serie A 2024-2025 perché il Venezia rappresenta l’ennesima piazza nella quale potrà eventualmente fare ripartire la sua carriera, che si è arenata dopo la splendida semifinale di Champions League conquistata con la Roma. Adesso vedremo, sarà interessante scoprire come sarà il calendario di Serie A 2024-2025 di un Venezia che come unico obiettivo si pone la salvezza, almeno secondo quelle che sono le aspettative della vigilia.











