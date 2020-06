Calendario Serie B/ In campo il 17 giugno con Ascoli-Cremonese ma è rebus sugli orari

Pubblicità

Finita solo in tarda serata l’Assemblea di Lega, ancora i club della cadetteria non hanno fissato completamente il calendario della Serie B per la ripresa della stagione 2019-2020, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, ma pure sono stati già esplicitati alcuni paletti che tale “piano di battaglia” per concludere il campionato avrà. Come si legge nell’ultimo comunicato stampa prodotto dalle Lega infatti ancora non è stato deciso l’ordine degli incontri come pure gli orari, tema che potrebbe essere anche fonte di polemiche in questi giorni, visto quanto accaduto per il primo campionato: pure però possiamo già avere un quadro piuttosto preciso di quello che sarà il calcio della Serie B di questa estate, in attesa che la Lega ufficializzi ora con precisione date, orari e programmazione dei match che ancora mancano da disputare. Come si legge nella nota è infatti volontà quella di ripartire con la Serie B dal recupero dell’unica partita rimasta, ovvero la sfida tra Ascoli e Cremonese (che doveva giocarsi il 22 febbraio scorso), che verrà disputata il 17 di giugno: ripresa del campionato a ranghi completi invece fissata per il fine settimana del 20 e 21 giugno, quando si tonerà in campo con la 29^ giornata, proprio lì dove ci eravamo lasciati.

CALENDARIO SERIE B: LE DATE PER PLAY OFF E PLAY OUT

Ma non solo: in attesa che venga ufficializzato il calendario della Serie B per la ripresa, pure la Lega ci ha fornito altre indicazioni utili per la ripartenza della cadetteria di questa estate. Come detto si comincerà a fine giugno con la stagione regolare, che terminerà il prossimo 1 agosto: nel mezzo oltre a turni nel fine settimana anche tre infrasettimanali, già decisi per il 30 giugno 14 luglio e 28 luglio. Già pure fissata la data di inizio per play off e play out: i primi cominceranno il 4 agosto e termineranno con la finale di ritorno il 20, mentre i secondi partiranno il 7 e termineranno il 14 di agosto. Come detto prima, non vi sono indicazioni riguardanti gli orari, nella nota si legge solo di generici “orari serali e pre serali”, che verranno ufficializzati successivamente. Inoltre aggiungiamo infine che la Lega B ha deciso per la messa in uso della nuova regola IFAB sulle cinque sostituzioni per match, che verranno sempre utilizzate in 3 momenti distinti della partita.



