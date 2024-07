DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2025/ Video streaming tv: ecco tutte le novità (10 luglio)

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2024-2025: LE NOVITÀ

A margine della diretta del sorteggio calendario Serie B 2024-2025 dobbiamo naturalmente parlare delle novità legate al campionato cadetto, vale a dire quali saranno le squadre che lo scorso anno non erano presenti e che invece oggi conosceranno il loro percorso in questo torneo. Ci sono stati sette cambi, perché le promozioni sono state tre mentre le retrocessioni quattro: dalla Serie A il posto di Parma, Como e Venezia viene preso da Salernitana, Sassuolo e Frosinone: gli amaranto tornano in Serie B dopo tre anni, gli emiliani addirittura dopo undici mentre i ciociari per la terza volta su tre non sono riusciti a salvarsi dopo la promozione, e stavolta in maniera drammatica.

In Serie C sono invece retrocesse Lecco, Feralpisalò e Ascoli (queste direttamente) e la Ternana per aver perso il playout contro il Bari: le prime due tornano in terza divisione dopo una sola stagione. Storica la promozione della Carrarese che è la squadra passata dai playoff di Serie C, ma oggi nella diretta del sorteggio calendario Serie C 2024-2025 vedremo anche Mantova, Cesena e Juve Stabia, vale a dire le tre squadre che hanno vinto il rispettivo girone, lo scorso anno, e poi si sono anche sfidate nella Supercoppa Serie C. Adesso vedremo cosa succederà tra poco da piazza Europa a La Spezia… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE IL SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2024-2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non sarà disponibile una vera e propria diretta tv per il sorteggio del calendario Serie B 2024-2025: l’evento non viene trasmesso sui canali della nostra televisione, ma ci sarà comunque un modo per seguirlo ed è quello della diretta streaming video. Infatti la Lega ha già fatto sapere che il sorteggio sarà fornito sia sul portale di SportMediaset che sul canale YouTube ufficiale della stessa Serie B, dunque non sono previsti costi aggiuntivi e dovrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SI SVELA IL CAMPIONATO!

Finalmente vivremo oggi, mercoledì 10 luglio, la diretta del sorteggio calendario Serie B 2024-2025: anche il campionato cadetto, una settimana dopo la Serie A, toglie i veli alla nuova stagione che riparte con la stessa formula di quelle precedenti. L’appuntamento è alle ore 19:00 a La Spezia, precisamente in piazza Europa; sarà il presidente di Lega Mauro Balata a presentare di fatto il sorteggio del calendario Serie B 2024-2025, nel quale ovviamente conosceremo tutte le 38 giornate che comporranno il percorso della stagione regolare nel campionato cadetto.

Va infatti specificato che per la Serie B si deve parlare di una regular season: due squadre saranno promosse al termine delle 38 giornate, ma poi altre sei accederanno ai playoff e da qui uscirà una terza promozione, l’anno scorso era toccato al Venezia grazie alla finale vinta contro la Cremonese, e naturalmente i lagunari hanno fatto il salto di categoria dopo Parma e Como. Adesso però l’attesa è tutta sulla diretta del sorteggio calendario Serie B 2024-2025, non vediamo l’ora di scoprire quale sarà il percorso delle varie squadre che entreranno questa sera nell’urna del campionato cadetto.

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2024-2025: IL PERCORSO

Avremo dunque una bella serata dedicata al sorteggio calendario Serie B 2024-2025, e i motivi di interesse certamente non mancheranno. Facendo un breve recap di quanto è accaduto l’anno scorso, abbiamo già detto che il campionato cadetto è stato vinto dal Parma, che al terzo tentativo – dopo la retrocessione – è riuscito a mettere il naso davanti a tutti, seguito dall’ambizioso Como che, anche grazie a una delle proprietà più ricche in Italia, ha vinto il testa a testa con le altre rivali per la seconda posizione, evitando così di giocare i playoff.

Cosa che invece ha dovuto fare il Venezia, uscito però vittorioso dalla griglia: in questo modo sono state promosse le prime tre squadre in classifica nella stagione regolare, come dire che per una volta i rapporti di forza sono stati confermati. Adesso la diretta del sorteggio calendario Serie B 2024-2025 ci dirà quale sarà il cammino delle 20 squadre ai nastri di partenza del campionato cadetto, chiaramente le indicazioni che ci arriveranno saranno relative perché poi bisognerà aspettare il responso del campo in una stagione che sarà molto lunga.











