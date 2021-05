Calendario Supercoppa Serie C/ Date e programma: si inizia con Perugia Como

CALENDARIO SUPERCOPPA SERIE C: SI INIZIA CON PERUGIA COMO

Sarà Perugia Como a inaugurare il calendario della Supercoppa Serie C 2020-2021. Sapevamo che sabato 8 maggio avremmo avuto la prima giornata della competizione e che, a distanza di una settimana esatta, avremmo vissuto le altre due sfide; quello che non era certo era il primo match e a cascata gli altri due, ma il sorteggio di Firenze ha sciolto anche questo dubbio. Lo stadio Renato Curi, casa del Grifone, ospiterà dunque la prima partita della Supercoppa Serie C: le altre due partite dipenderanno da quello che succederà in questo match.

Ad ogni modo sappiamo già che per alternanza la Ternana ospiterà il Perugia nel sentitissimo derby umbro e dunque, di conseguenza, il Como disputerà allo stadio Sinigaglia, sul terreno di gioco amico, la partita contro le fere. Quello che non è certo, e che appunto dipenderà dalla prima partita, è quale sarà il calendario della Supercoppa. Anticipazione: se il Perugia non dovesse battere il Como giocherà il sabato seguente contro la Ternana, altrimenti i rossoverdi saranno in Lombardia per la loro prima sfida e il derby umbro chiuderà i conti.

LA FORMULA DELLA SUPERCOPPA SERIE C

Dunque stiamo per vivere anche la Supercoppa Serie C 2021: un torneo che mette a confronto le tre squadre che hanno vinto il loro rispettivo girone di campionato, e hanno conquistato la promozione diretta. Idealmente, si tratta della competizione in cui viene stabilito quale delle società vincerà il campionato: è un girone all’italiana nel quale conterà la somma dei punti, come abbiamo già visto non esistono partite di ritorno ma il fattore campo è stato sorteggiato per la prima partita, essendo che ogni squadra ne disputa due è poi stato abbastanza immediato comporre il resto del programma. La Ternana ha dominato il girone C, chiudendolo con 90 punti e perdendo la seconda partita solo all’ultima giornata, con promozione già ampiamente avvenuta; il Como è stato quasi sempre in testa nel girone A e ha saputo resistere agli assalti di Alessandria e Pro Vercelli dopo aver staccato il Renate, mentre nel girone B è stata la differenza reti nella doppia sfida con il Padova a dare la promozione a un Perugia che, nei confronti di biancoscudati e Sudtirol, ha operato una bella rimonta nel girone di ritorno.

CALENDARIO SUPERCOPPA SERIE C 2021

Sabato 8 maggio: Perugia Como

Sabato 15 maggio: Ternana Perugia o Como Ternana

Sabato 22 maggio: Como Ternana o Ternana Perugia



