Serie C, chi sarà promosso in B?/ Perugia vs Padova: risultati utili e combinazioni

CHI SARÀ PROMOSSO IN SERIE B? LOTTA PERUGIA-PADOVA

Manca una sola giornata al termine del girone B di Serie C, e domenica 2 maggio scopriremo chi tra Perugia e Padova sarà promosso in Serie B. Lo scenario è esaltante: con 90 minuti da giocare le due squadre sono appaiate in vetta alla classifica con 76 punti. Non si tratta di una corsa a tre perché domenica scorsa il Sudtirol ha pareggiato in casa contro il Cesena, mancando l’obiettivo: gli altoatesini hanno sognato a lungo ma, staccati di 4 lunghezze, dovranno inevitabilmente accontentarsi dei playoff.

Perugia e Padova invece hanno una partita per centrare il traguardo: il Grifone è ospite della Feralpisalò mentre i biancoscudati sono all’Euganeo, il loro stadio, per sfidare la Sambenedettese. Prima di parlare delle avversarie e approfondire la corsa alla promozione, ricordiamo una cosa: se le cose restassero così, ovvero risultati identici e le due avversarie in condivisione del primo posto, la promozione diretta in Serie B la prenderebbe il Perugia.

PERUGIA PROMOSSO IN SERIE B? IL PADOVA SPERA

Spieghiamo perché il Perugia sarebbe promosso in Serie B a pari punti: è semplice, nel doppio confronto abbiamo una vittoria (casalinga) a testa ma il Grifone ha vinto 3-0 al Curi, mentre nel match di ritorno il Padova si è imposto per 1-0. La differenza reti nei 180 minuti sarebbe decisiva: questo ovviamente significa che il Perugia potrebbe anche perdere a condizione che succeda lo stesso al Padova, più in generale alla squadra umbra basterà pareggiare il risultato dei biancoscudati che intanto, domenica scorsa, sono riusciti a vincere sul campo del Carpi evitando di staccarsi ulteriormente. Cosa che come abbiamo visto è successa al Sudtirol: gli altoatesini sono anche stati primi in classifica nel girone B di Serie C, ora però dovranno giocare i playoff che come noto sono lunghi, molto complessi e capaci di sovvertire anche i pronostici più netti. Noi intanto ci prepariamo a vivere la corsa alla promozione…

