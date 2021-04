Diretta Ternana Avellino (Serie C)/ Streaming video tv: match point per gli umbri

DIRETTA TERNANA AVELLINO: GLI IRPINI VOGLIONO FARE I GUASTAFESTE

Ternana Avellino, in diretta dallo stadio Libero Liberati di Terni alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 3 aprile 2021, è sicuramente il piatto forte della trentaquattresima giornata del girone C del campionato di Serie C. Facilissimo spiegare il perché: la diretta di Ternana Avellino mette di fronte la prima e la seconda in classifica, anche se divise da ben 15 punti in classifica, ed è per i padroni di casa della Ternana l’occasione per festeggiare nella partita più significativa il traguardo della promozione matematica in Serie B, che sarebbe un fantastico regalo di Pasqua per i tifosi rossoverdi, anche se purtroppo a stadio chiuso causa Covid.

Alla Ternana, che domenica scorsa ha vinto a Bisceglie cogliendo il successo numero 24 di questo campionato, basterebbe anche il pareggio per avere la certezza della promozione, che sarebbe invece rinviata in caso di colpaccio dell’Avellino, a sua volta reduce da una vittoria contro la Virtus Francavilla. In ogni caso, per la promozione sarà solo questione di tempo: per gli irpini dunque fare punti in Ternana Avellino sarebbe importante soprattutto per avvicinare sempre di più il secondo posto finale, vero obiettivo in un girone dominato dalla Ternana.

DIRETTA TERNANA AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per seguire in diretta Ternana Avellino sarà come sempre la piattaforma Eleven Sports che, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento in pay-per-view, trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 in diretta streaming video. Ricoridamo però per Ternana Avellino anche la diretta tv sul canale Cusano Italia.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA AVELLINO

Scopriamo adesso le probabili formazioni di Ternana Avellino. I padroni di casa di mister Lucarelli si schiereranno secondo il modulo 4-2-3-1, con questi 11 favoriti come titolari: in porta Iannarilli e davanti a lui la linea difensiva a quattro formata da Defendi, Suagher, Kontek e Celli; in mediana Paghera e Proietti; sulla trequarti invece dovrebbero agire Peralta, Falletti e Furlan in supporto alla prima punta Vantaggiato. Gli ospiti dell’Avellino dovrebbero invece replicare con il modulo 3-5-2 e mister Braglia potrebbe scegliere questi titolari per la difficile trasferta a Terni: Forte tra i pali; linea difensiva a tre formata da Rocchi, Miceli e Illanes; a centrocampo folta linea a cinque composta da Ciancio, D’Angelo, Aloi, Rizzo e Tito, infine la coppia d’attacco composta da Maniero e Santaniello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Ternana Avellino in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti, dunque il segno 1 è quotato a 1,70. Si sale poi fino a quota 3,45 in caso di pareggio (segno X), mentre un colpaccio dell’Avellino varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



