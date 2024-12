Il terzo atto del Calippo Gate non va in onda: Le Iene: erano pronte a rivelare ma il servizio è stato rinviato. Non andrà in onda nella puntata oggi il nuovo sevizio di Gaston Zama sul Calippo Tour: a rivelare il motivo è stato lo stesso inviato del programma di Italia 1, che ha dato la notizia tramite i suoi canali social. “Nelle ultime ore, mentre ero in viaggio verso gli Stati Uniti, ho ricevuto nuove importanti segnalazioni che hanno stravolto i piani del servizio che sarebbe dovuto andare in onda stasera“, ha scritto Zama su Instagram.

American smile, cos'è moda delle faccette dentali/ Un fenomeno anche social (Le Iene)

Tanto è bastato per accrescere la curiosità attorno al caso che vede protagoniste loro malgrado Ambra e Paolina, due giovani ragazze che promettono prestazioni sessuali ai fan. Infatti, Le Iene non è l’unico programma che si sta occupando di questo fenomeno.

Ad esempio, la trasmissione È sempre Cartabianca, su Rete 4, ha effettuato degli approfondimenti, scoprendo che dietro al Calippo Tour ci sarebbero due manager italiani che vivono in Romania e percepiscono la metà dei ricavi sui contenuti delle ragazze su Onlyfans. Quindi, dietro di loro ci sarebbe un’organizzazione che non offrirebbe loro solo consigli sulla realizzazione dei video, ma riceverebbe una percentuale sui guadagni.

Leonardo Mendolicchio, chi è lo psichiatra a Le Iene presentano: La Cura/ La storia e la carriera

CALIPPO TOUR NON VA IN ONDA A LE IENE: LE SCOPERTE DI È SEMPRE CARTABIANCA

Le Iene sono pronte, dunque, a fare nuove rivelazioni sul Calippo Tour, stando alle informazioni fornite da Gaston Zama, il cui servizio è stato “parcheggiato” alla luce appunto delle nuove scoperte che sono state fatte. Intanto, sono state raccolte dai colleghi di Rete 4 le dichiarazioni di Fralefusa, una 19enne che ha preso parte al Calippo Tour prima di lasciare l’organizzazione. Francesca ha parlato di un’agenzia che non si occupa solo della gestione del tour, ma anche di una parte importante dei guadagni, spingendo le ragazze a creare contenuti espliciti.

Vaccino terapeutico a mRna contro cancro alla pelle/ Istituto Tumori di Milano studia cura contro il melanoma

La ragazza ha anche raccontato di essersi trasferita in Romania, dal capo di questa agenzia, da cui poi è uscita, non senza conseguenze, visto che avrebbe subìto minacce e anche tentativi di intrusione a casa. Un’inviata di È sempre Cartabianca è riuscita a rintracciare la villa che rappresenterebbe il centro operativo del gruppo, apprendendo però dal proprietario che il capo dell’agenzia e la fidanzata hanno lasciato l’abitazione. La vicenda è anche un caso politico, perché la senatrice Alessandra Maiorino del M5s ha presentato un’interrogazione parlamentare sul fenomeno.