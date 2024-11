Chi sono Ambra Bianchini e Paolina, le due ragazze che stanno facendo discutere per il loro Calippo Tour

Quello del Calippo Tour è un fenomeno che, nelle ultime settimane, ha scatenato grosse polemiche sul web, e che ha come protagoniste due giovanissime: Ambra e Paolina. Si tratta di due content creator che si sono fatte conoscere sui social soprattutto per la loro attività su OnlyFans, la piattaforma che permette di pubblicare contenuti, anche piccanti, a cui si può accedere attraverso un pagamento. Ed è proprio per promuovere il proprio profilo che Ambra e Paolina hanno deciso di avviare il Calippo Tour. Ma chi sono davvero queste due ragazze?

Ambra Bianchini ha 22 anni ed è originaria di Trento ma si è trasferita poi a Padova per studiare. Prima di diventare celebre sui social, Ambra era, infatti, una semplice studentessa di Odontotecnica, impegnata a portare a termine i suoi studi. L’approdo su OnlyFans cambia però tutto: la ragazza si fa conoscere sotto il nome d’arte “itssaamber“, e in poco tempo attira migliaia di follower.

“I miei genitori sanno tutto”: le rivelazioni di Anna Bianchini

“Mi mantengo da sola vendendo contenuti hot. Mamma e papà lo sanno”, ha raccontato Ambra Bianchini, come riportato da Il Gazzettino. I due genitori le avrebbero detto “di fare attenzione, ma alla fine sono libera di fare ciò che voglio della mia vita e hanno capito che in questo modo sono diventata autonoma dal punto di vista economico”, ha aggiunto.

Se questo è ciò che sappiamo di Ambra, meno è noto invece di Paolina, di cui non conosciamo al momento il cognome. Di lei sappiamo che si è unita successivamente ad Ambra, con l’obiettivo di ampliare il progetto ‘Calippo tour’ e, come lei, sta ottenendo enorme visibilità grazie ai suoi contenuti hot pubblicati su OnlyFans. Al contempo, entrambe sono mira di molte critiche e, da parte di alcuni, anche di preoccupazione.

