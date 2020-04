Callejon via dal Napoli?/ Calciomercato, Valencia in pole e c’è il nome del sostituto

In vista della prossima finestra di calciomercato, tiene banco in casa degli azzurri la possibile partenza di Callejon, dato via dal Napoli già per la prossima stagione: lo spagnolo infatti non dovrebbe infine rinnovare il contratto con il club, benché certo De Laurentiis, come abbiamo visto già nei giorni scorsi, farà di tutto per convincerlo. Secondo poi le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dal Correre dello sport, il destino dell’azzurro pare segnato: Callejon infatti andrà via dal Napoli e tornerà in Spagna, dove sono due club al momento a corteggiarlo. Per la precisione pare che sull’esterno offensivo vi siano forti sia il Siviglia che il Valencia: tra i due però sarebbero i pipistrelli in pole position, anche perché loro potrebbero meglio garantirgli un ruolo da protagonista nello schieramento l’anno prossimo.

CALLEJON VIA DAL NAPOLI? C’E’ GIA’ IL NOME DEL SOSTITUTO

Non solo: ad ulteriore conferma che il futuro di Callejon non sarà al Napoli per la prossima stagione, vi sono pure le voci di calciomercato riguardati il prossimo sostituto dello spagnolo nello schieramento di Gennaro Gattuso. Ecco che allora sono sempre i colleghi del Corriere dello sport a darci alcuni indizi e a riportarci l’interesse del ds azzurro Giuntoli per Milot Rashica, attaccante del Werder Brema. Il kosonaro ovviamente non è l’unico nome in lista per la dirigenza azzurra per quel ruolo, ma certo rimane uno dei giocatori più interessanti al momento al vaglio. L’esterno d’attacco classe 1996 è infatti in scadenza di contratto col club della Bundesliga per l’estate del 2022, ma pure pare disposto a fare il grande salto ed ad approdare al primo campionato italiano. Non scordiamo poi che in stagione l’attaccante del Kosovo ha messo da parte 24 presenze e 2074 minuti di gioco, mettendo pure in tabella 5 assist vincenti e 10 gol.



