Cucurella al Napoli?/ Calciomercato, è il possibile erede di Callejon

Per il calciomercato del Napoli, il consiglio è “guardate alla Spagna”. Gli intrecci fra il Napoli e la Liga sono stati numerosi negli ultimi anni e questo filone potrebbe proseguire anche nell’estate 2020, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha messo nel mirino diversi calciatori del campionato spagnolo, fra i quali in primo piano abbiamo Marc Cucurella, giocatore che vi avevamo presentato già qualche giorno fa e che potrebbe essere l’erede guarda caso di uno spagnolo che ha fatto la storia del Napoli in questi ultimi anni, cioè José Maria Callejon. Cucurella gioca nel Getafe, che è la rivelazione dell’anno in Spagna anche grazie all’eccellente contributo fornito proprio da questo giovane talento che compirà 22 anni a luglio, essendo del 1998. Getafe squadra rivelazione e Cucurella invece candidato ad essere il giocatore rivelazione di questa Liga, ma il Napoli dovrà trattare con il Barcellona, che è proprietario del cartellino e ha girato il giocatore in prestito al Getafe per il 2019-2020.

CUCURELLA AL NAPOLI? DIVERSE SUGGESTIONI DALLA SPAGNA

Dal momento che è di proprietà del Barcellona, è difficile pensare a un acquisto a titolo definitivo per un talento che i blaugrana di sicuro tenono in considerazione: il Napoli potrebbe dunque provare a prendere Cucurella in prestito, cercando poi la formula giusta fra i vari diritti di riscatto e contro-riscatto per cercare magari di pianificare un’esperienza che possa durare più di un solo anno. Di certo però Cristiano Giuntoli avrà molto a che fare con la Spagna nelle prossime settimane: un altro nome caldo per il Napoli è infatti Luka Jovic del Real Madrid, anche se in questo caso si parlerebbe di un investimento piuttosto consistente, considerata la grossa cifra spesa la scorsa estate dalle Merengues per il suo acquisto. Attenzione poi a Loren Moron del Betis Siviglia, altro nome che è già da tempo sul taccuino di Giuntoli e piace anche al Milan. Guardate alla Spagna e non sbagliate mai, la regola è facile per il calciomercato del Napoli.



