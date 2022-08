Camara alla Roma/ Calciomercato news: è arrivato nella Capitale, addio all’Olympiacos

Calciomercato news, Mady Camara alla Roma dall’Olympiacos Pireo

L’arrivo di Mady Camara alla Roma si sta ufficialmente concretizzando in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. Scelto per sostituire Georginio Wijnaldum, appena arrivato dal Paris Saint-Germain dopo una complicata trattativa ma costretto ad un lungo stop per infortunio fino al 2023 a causa della frattura composta della tibia della gamba destra riportata in allenamento, Camara è sbarcato questa mattina presso l’aeroporto di Fiumicino.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS/ Ag. Milinkovic-Savic: "Costa troppo per Milan e Juventus"

Il centrocampista classe 1997 svolgerà proprio nella giornata odiera le visite mediche di rito presso la clinica di Villa Stuart per poi firmare un contratto quinquennale presso la sede del club che lo legherà alla Roma fino al giugno del 2027. Atteso in tribuna all’Olimpico questa sera per assistere alla sfida di campionato contro il Monza, Camara arriva dall’Olympiacos con la formula del formula del prestito oneroso da 1,2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Ronaldo al Napoli?/ Calciomercato news, ecco la nuova strategia di Jorge Mendes

Calciomercato news, Camara alla Roma dopo lo sbarco a Fiumicino

L’approdo di Mady Camara alla Roma in questi ultimi giorni di calciomercato estivo potrebbe rappresentare l’ultimo tassello per completare l’organico a disposizione di mister José Mourinho per la stagione appena cominciata. I giallorossi nelle scorse ore hanno infatti accolto anche un nuovo attaccante tesserando lo svincolato Andrea Belotti ma i rumors raccontano della possibilità di mettere ancora le mani su un esterno offensivo e si attendono novità in questo senso da qui al primo di settembre.

LEGGI ANCHE:

Paredes alla Juventus?/ Calciomercato news, si continua a trattare con il PSG

© RIPRODUZIONE RISERVATA