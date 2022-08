Camara alla Roma?/ Calciomercato news, intesa raggiunta per il sostituto di Wijnaldum

Calciomercato news, Mady Camara alla Roma per sostituire Gini Wijnaldum

L’arrivo di Mady Camara alla Roma sembra sempre più imminente in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. Il venticinquenne guineano di proprietà dell’Olympiakos, con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2024, è stato individuato dai giallorossi per sostituire Georginio Wijnaldum, appena arrivato dal Paris Saint-Germain al termine di una complicata trattativa e costretto ai box fino al 2023 a causa della frattura composta della tibia della gamba destra riportata in allenamento.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, la Roma avrebbe trovato l’intesa con i biancorossi per il trasferimento di Camara per un prestito oneroso da 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni oltre ad una percentuale da riconoscere agli ellenici sulla futura rivendita del calciatore. Stando a La Repubblica sarebbe stata decisiva la telefonata tra mister José Mourinho e Pedro Martins, allenatore portoghese che ha avuto modo di lavorare con Camara per quattro anni.

Calciomercato news, accordo con l’Olympiakos per Camara alla Roma

Le chances di vedere Mady Camara alla Roma per il turno infrasettimanale con il Monza sono quindi molto buone in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Il classe 1997 Camara sarebbe atteso tra oggi e domani nella Capitale per svolgere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi. All’Olympiacos dal 2018/2019, Camara in Grecia ha collezionato 181 presenze tra campionato e coppe varie impreziosite pure da 19 reti e 13 assist vincenti per i suoi compagni.

