Camassa e Lo Cicero choc su Helena all’Isola: “In hotel ha massacrato Nikita”/ “Ha detto che non è un’amica”

Ancora critiche per Helena Prestes a L’Isola dei Famosi 2023: spunta un retroscena su Nikita Pelizon

Helena Prestes continua ad essere la concorrente più criticata dai compagni di questa edizione de L’Isola dei Famosi. La modella brasiliana è finita nel mirino delle polemiche per numerosi atteggiamenti, anche se l’accusa che le viene mossa più di frequente è quella di non essere sincera. Di recente i naufraghi sono tornati a parlare di Helena, svelando un retroscena inedito che riguarda la sua amica Nikita Pelizon.

“Si sta sforzando di essere buona ma non è buona, è tutta una strategia perché è in nomination, è furba! Non mi fido di questo suo atteggiamento da agnellino“, ha detto Gian Maria Sainato. “Helena vorrebbe proprio sbroccare, si sta trattenendo un botto“, ha aggiunto Luca Vetrone.

Sono stati poi Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero a lanciare la stoccata più pesante a Helena: “Vi ricordate in hotel quando ha massacrato Nikita che ne parlava male?” – ha esordito la Camassa, come riporta Biccy – “È successo durante il servizio fotografico“. Lo Cicero ha dunque confermato, svelando: “Ha detto che non è un’amica e che l’ha conosciuta solo per il programma, ma che le sue amiche sono altre“.

Pamela Camassa ha d’altronde ribadito la sua ben poca simpatia nei confronti di Helena in più occasioni. In una di queste ha dichiarato: “Non credo a nulla di questo suo nuovo atteggiamento. Fa la vittima e la buona adesso, ma nulla di quello che dice mi convince. – E ancora – Lei è pazza! Di punto in bianco dice l’opposto di quello che diceva prima. Come posso far finta di nulla?”.

