Helena Prestes si dichiara a Javier Martinez

Nella casa del Grande Fratello la chimica tra i due gieffini Helena Prestes e Javier Martinez sembra essere sempre più palpabile, con i due concorrenti che si sono avvicinati sensibilmente nelle scorse ore. La modella brasiliana si sarebbe lasciata andare nei confronti del collega argentino, che ha ormai messo una pietra sopra Shaila Gatta, dopo l’interesse mostrato nei primi giorni di programma. Helena si sarebbe dichiarata con Javier Martinez, ammettendo di non riuscire a vederlo solamente come un amico e per questo, nel caso lui non ricambiasse, sarà costretta ad allontanarsi dal compagno di gioco:

“Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me. Perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti” ha rivelato Javier a MariaVittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello 2024.

Il pallavolista argentino dunque ha tentato di mettere un freno a Helena Prestes, in quanto non sembra provare le stesse cose della sua compagna di gioco nella casa del Grande Fratello 2024. “Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi. Io sono certo di non provare quelle cose per lei, l’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona” le parole di Javier riportate da Biccy nel corso di una chiacchierata con MariaVittoria Minghetti.

Vedremo dunque se ci sarà un allontanamento tra i due nelle prossime ore al Grande Fratello 2024, con Javier che ha confidato di essere stato fin troppo coccolone con la compagna di gioco.