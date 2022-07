Cambiare per amore/ Su Canale 5 il film con Ambyr C. Childers

Cambiare per amore, film di Canale 5 diretto da W. D. Hogan

Cambiare per amore va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 22 luglio, a partire dalle ore 16:45. La pellicola è stata girata nel 2017 negli Stati Uniti d’America il realizzata dalla Larry Levinson Pictures mentre la distribuzione nel settore dell’home cinema è stata curata dalla PixL Entertainment.

La regia porta la firma di W. D. Hogan, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Alex Greenfield, Victoria Rose e Emili Lawrence, le musiche della colonna sonora sono di Stephen Graziano e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Zakk Eginton. Nel cast sono presenti tra gli altri Ambyr Childers, Keegan Allen, Jim O’Heir, Romy Rosemont, Walter Perez e Patty McCormack.

Andiamo a conoscere meglio l’attrice protagonista del film, l’americana Ambyr C. Childers nata a Murrieta nel luglio del 1988. Da sempre grande appassionata del mondo dello spettacolo è iniziato a interessarsi alla recitazione anche se ha esordito giovanissima nell’anno 2000. Il primo lavoro di un certo rilievo è arrivato però nel 2003 nella pellicola intitolata L’uomo dei miei sogni per la regia Marleen Gorris. Tra i principali lavori che hanno caratterizzato fino a questo momento la sua carriera ricordiamo soprattutto Love, Setup, Una ragazza a Las Vegas, Freelancers, The Master, Gangster Squad, We Are What We Are, Vice e A Moving Romance. In televisione ha recitato in serie di buon successo tra cui Ray Donovan, La valle dei pini e Aquarius.

Cambiare per amore, la trama del film

Leggiamo la trama di Cambiare per amore. Olivia è una famosa interior design che è riuscita a lavorare per importanti agenzie e studi a New York. Purtroppo nell’ultimo periodo, complice anche alcune difficoltà in ambito sentimentale, commette degli errori che hanno come principale conseguenza la perdita del lavoro. Abbattuta per quanto successo e soprattutto demoralizzata dal punto di vista morale, decide di far ritorno nella sua città nativa che si trova dall’altra parte dell’America, in California sfruttando anche un evento piuttosto sentito nella sua famiglia ossia i festeggiamenti per il venticinquesimo anno di attività dell’azienda familiare.

Quando lei ritorna a casa ci saranno tante sorprese di cui prendere atto ed in particolar modo fa la conoscenza di un giovane di nome Scott il quale è il direttore della ditta di traslochi di suo padre. Infatti, l’azienda di famiglia stava attraversando a sua volta un periodo di grande difficoltà finanziaria e il papà per cercare di rianimare il commercio ha deciso di affidarsi a questo direttore affinché prenda le giuste decisioni per rilanciare le attività. La cosa inizialmente non piace assolutamente al Olivia che entra spesso e volentieri in contrasto con Scott per via di alcune divergenze e soprattutto perché lei non avrebbe mai pensato che l’azienda di famiglia potesse essere affidata alla gestione di una persona estranea.

Tuttavia questa collaborazione quasi forzata tra i due giovani diventa sempre più unita e ben presto si stabilirà un’intesa che era insospettabile fino a qualche giorno prima. I due hanno la possibilità di conoscersi in maniera più approfondita e questo porterà a far nascere un importante amore. Però il destino sa essere beffardo perché proprio quando c’erano tutti i presupposti per poter continuare a vivere in California magari al fianco di Scott, ecco che da New York arriva una importante offerta di lavoro che sembra essere irrinunciabile. Olivia in questo momento dovrà quindi decidere tra la carriera e l’amore.











