La Camera di commercio di Cosenza ha premiato i rettori di quattro atenei italiani che si sono contraddistinti per l’eccellenza della loro offerta e non solamente. Selezionati dalla Commissione per il loro contributo alla cultura e alla ricerca scientifica, ad essere premiati sono stati Francesco Billari Rettore dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano, Eugenio Guglielmelli, Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Nicola Leone, Rettore dell’Università della Calabria e Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Marattin presenta "La missione possibile"/ Da Amato a Mieli: superiamo la politica negativa e l'immobilismo

Ad aprire la cerimonia è stato il presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri, che ha dichiarato: “Crediamo nella potenza degli esempi e per tale ragione abbiamo conferito un premio all’intraprendenza e alla forza di volontà, un premio, giunto alla sua terza edizione, che abbiamo interamente dedicato alla scienza, celebrando quattro personalità di rilievo assoluto del panorama universitario italiano”. I premi ai rettori sono arrivati nell’ambito della terza edizione del Premio Nazionale “Antonio Serra”.

ARTE & FEDE/ Giovanni Damasceno, se Dio ci cambia lo si può “vedere"

Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri: “Crediamo nella forza delle idee”

L’evento di premiazione che ha visto riconosciuto il lavoro dei quattro rettori italiani delle università Bocconi, Campus Bio-Medico, Università della Calabria e La Sapienza di Roma, si è tenuto nel salone eventi della Camera di commercio di Cosenza. Il Presidente, Klaus Algieri, ha preso parola illustrando la visione del Premio Nazionale “Antonio Serra”: “Crediamo fermamente nella forza delle idee e nella loro capacità di propagazione, nella capacità che le esperienze di successo hanno di incarnare le qualità migliori di un territorio e delle persone che lo rendono vivo, anche capovolgendo stereotipi radicati, e di innescare processi di emulazione virtuosa”.

VISTO DA SINISTRA/ "Torniamo al socialismo contro il 'disarmo' di vecchi e nuovi riformisti"

Presente all’evento anche il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini che ha sottolineato come “il senso di un premio sia riconoscere chi ha fatto bene per fare tutti meglio”. Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi, è stato premiato per il suo lavoro di “ascensore sociale” al fine di abbattere le barriere economiche. A Nicola Leone, Rettore dell’Università della Calabria, è stato riconosciuto il profondo legame con la propria terra e il ruolo del suo ateneo come luogo di crescita sociale. Eugenio Guglielmelli, Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, è stato premiato per l’innovativa progettazione dei corsi di studio come quelli su big data e intelligenza artificiale mentre ad Antonella Polimeni è stato riconosciuto il ruolo di prima rettrice donna de La Sapienza: quotidianamente si batte per l’inclusività e l’innovazione nella formazione degli studenti.