Camila Cabello e Shawn Mendes/ Video duetto bollente per Señorita agli MTV VMA

Le star della serata di ieri degli MTV VMA 2019? Camila Cabello e Shawn Mendes, senza dubbio. Da Lady Gaga e Bradley Cooper il passo è stato breve e adesso, almeno per un po’, si parlerà del duetto bollente dei due artisti che sono saliti sul palco degli MTV VMA 2019 per esibirsi sulle note della loro hit “Señorita”, per la prima volta dal vivo. I fan sono impazziti per loro ma anche i vip presenti hanno provato lo stesso brivido tanto che sui social i due sono subito finiti in tendenza. Da Sophie Turner al nostrano Andrea Damante, tutti hanno pubblicato i video della loro performance sperando fino alla fine di vedere un lungo e appassionato bacio ma così non è stato e tutti si sono dovuti accontentare di abbracci, lunghi sguardi e un tenero buffetto che ha fatto venire giù applausi e urla da parte del pubblico presente. Il video bollente del loro secondo featuring è in vetta alle classifiche ormai dallo scorso giugno e ha lanciato il gossip riguardo alla loro storia d’amore fino ai primi indizi “veri”.

CAMILA CABELLO E SHAWN MENDES CONQUISTANO TUTTI AGLI MTV VMA 2019

La possibilità che i due fossero innamorati si è fatta più concreta in seguito ad una serie di avvistamenti prima solo con un abbraccio ad una festa poi durante una passeggiata mano nella mano poco distanti da casa di lui. I due sono stati poi protagonisti di una vacanza hot con tanto di bacio bollente al mare a Miami e poi in una festa di compleanno per Shawn Mendes a New York. Altri baci sono stati immortalati poi a Montreal ma il momento clou è stato quello di ieri sera, peccato per il bacio mancato perché il duetto bollente c’è stato e ha fatto impazzire tutti. Coloro che si sono persi la performance di Camila Cabello e Shawn Mendes ieri sera, potrà recuperare oggi, 27 agosto alle 21:10 su MTV o su NOW TV.

Ecco il video della performance:





