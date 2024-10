Camila Giorgi, perché si è ritirata dal tennis?

Tra le più talentuose tenniste italiane degli ultimi anni è impossibile non citare Camila Giorgi, la sportiva che qualche mese fa ha deciso di appendere la racchetta al chiodo, dicendo così addio al mondo del tennis. Un ritiro improvviso quello di Camila Giorgi, che non ha voluto rilasciare motivazioni riguardo alla sua decisone di dire addio allo sport che ha segnato la sua vita, un talento purissimo in grado di regalare soddisfazioni al nostro Paese, centrando dieci finali e quattro titoli, tra cui il Master 1000 di Montreal, vetta più alta della sua carriera nel tennis.

Tante e troppe attese intorno a Camila Giorgi, che avrebbe potuto ambire a una carriera ancora migliore di quella vissuta, sicuramente è stata colta da qualche rimpianto, mentre tra i motivi che hanno portato la tennista a salutare la sua professione, va citata anche la tensione con il Fisco, che sicuramente non ha contribuito alla sua serenità in campo e nella mente.

Camila Giorgi sparita dall’Italia? La verità sulla tennista

Dopo la notizia del suo ritiro, sono sparite le tracce di Camila Giorgi, la giovane e talentosa tennista italiana infatti avrebbe deciso di lasciare l’Italia e iniziare una nuova vita che non annoveri il tennis nel suo quotidiano. Niente da fare per chi ancora sperava di vederla tornare in campo, la 32enne marchigiana che ha vissuto una carriera fatta di alti e bassi, una campionessa talentosa ma allo stesso tempo tormentata che non è sempre riuscita a tradurre in campo quanto avrebbe effettivamente meritato.

Per cinque anni Camila Giorgi è stata tra le prime cinque in classifica tra le tenniste italiane, mostrando di che pasta fosse fatta, anche se non sono mancate le tensioni anche con la Federazione e i suoi allenatori nel corso della carriera, tra cui il padre che disse con fermezza, come riportato da Vanity Fair: “Solo io riesco ad entrare nella sua testa, senza infortuni sarebbe arrivata nella Top 10”. E nel corso dell’intervista che concederà oggi domenica 6 ottobre a Verissimo, Camila Giorgi finalmente romperà il silenzio sul suo addio al mondo del tennis.

