Camila Giorgi, sfogo social: “Fake news su di me”/ “Tornerò presto in Italia. Ritiro? Era il momento giusto”

Camila Giorgi rompe il silenzio per sfogarsi sui social contro le «fake news» che circolano sul suo conto: l’ex tennista ha approfittato della domanda di un fan per fare un po’ di chiarezza sulla sua situazione. Un utente le ha chiesto se fosse scappata e le ha espresso sostegno, così la sportiva marchigiana si è lasciata andare ad uno sfogo. Prima ha attaccato i media, prendendosela con i «giornalisti di poco valore» che «fanno fake news, e per avere qualche click in più alla loro pagina venderebbero anche la propria dignità».

Diretta/ Berrettini Halys (risultato finale 2-0): Matteo ha vinto Atp Gstaad 2024, nono titolo! (21 luglio)

Poi Camila Giorgi ha ricordato di avere un legale che la sta seguendo: «Se avessi problemi non sarei tornata in Italia due settimane fa». Quindi, ha annunciato che ritornerà presto in Italia. Quando le è stato chiesto, invece, il motivo del suo ritiro così prematuro, l’ex tennista ha chiarito che era arrivato «il momento giusto». Di sicuro ora ha molte questioni a cui pensare.

Jasmine Paolini, finalista Wimbledon: "Ora testa a Parigi"/ "Lo sport è una scuola di vita" (20 luglio 2024)

CAMILA GIORGI, DAL VACCINO ANTI COVID AL FISCO: I CASI APERTI

A proposito delle questioni di cui deve occuparsi Camila Giorgi, recentemente c’è stato il rinvio al 5 novembre dell’udienza preliminare davanti al giudice per le indagini preliminari di Vicenza nella vicenda che la vede indagata per le false vaccinazioni anti Covid per l’ottenimento del green pass. Tra l’altro, nei giorni scorsi l’avvocato Cristian Carmelo Nicotra si è dimesso dall’incarico di difenderla pare per ragioni legale all’irreperibilità di Camila Giorgi.

L’ex tennista, che ha annunciato improvvisamente nel maggio scorso il ritiro dall’attività agonistica, è anche alle prese con gli approfondimenti fiscali della GdF, perché non avrebbe mai presentato la dichiarazione dei redditi. Una serie di problemi che sono coincisi con la “scomparsa” di Camila Giorgi dalle scene pubbliche, invece sui social ha fatto qualche apparizione, come nell’ultima foto che dovrebbe essere stata scattata negli Usa.

Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya in Sardegna/ Sorrisi e giochi in acqua: prima vacanza di coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA