Camila Giorgi e i problemi col Fisco: è tornata in Italia/ Ora chiarirà la sua posizione?

Camila Giorgi è di nuovo in Italia: è tornata a Roma, come avevano preannunciato i suoi legali dopo la notizia dell’iscrizione del suo nome nel registro degli indagati da parte della procura di Firenze. Un periodo a dir poco complicato per la sportiva, iniziato con l’inchiesta per la vicenda delle false certificazioni Covid, per la quale rischia il processo, proseguito poi con l’annuncio a sorpresa del ritiro dal tennis, a cui ha fatto seguito il caso delle tasse non pagate.

Nelle ultime ore Camila Giorgi ha pubblicato sui social una foto in cui mostra che si trova a Roma, o forse ci è appena stata: su Instagram, infatti, si vede il monumento a Garibaldi sulla sommità del Gianicolo. I suoi legali avevano spiegato che si trovava all’estero per un periodo di riposo e che sarebbe tornata a breve in Italia, dove tiene banco per il debito di 464mila euro col fisco di tasse non pagate, ma ci sono altre pendenze, multe e fatture di ristoranti non pagate. Qualcuno ha sospettato che sia andata all’estero per ragioni di necessità, ma il suo ritorno potrebbe spazzar via queste supposizioni.

IL RITORNO IN ITALIA (E SUI SOCIAL)

Una Instagram story quella pubblicata da Camila Giorgi, che invece post non ne pubblica da più tempo, quasi un anno. Un anno in cui ha maturato la decisione di ritirarsi dal tennis a 32 anni, dando una notizia improvvisa e inaspettata, visto che non era stata anticipata al circuito professionistico femminile (Wta), suscitando la curiosità di fan addetti ai lavori sulle ragioni.

Al suo fianco c’è sempre il padre Sergio, descritto come una figura controversa dal Corriere della Sera, perché lui detiene le chiavi della cassaforte di famiglia: Camila Giorgi ha delegato a lui il suo business, quindi sarebbe subalterna alle decisioni economiche, come quella di rimandare i pagamenti col Fisco italiano. Non si esclude che il ritorno in Italia possa essere legato alla volontà di fare chiarezza sulla situazione.

