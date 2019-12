Camila Morrone, chi è/ “Sono molto di più della fidanzata di Leonardo DiCaprio”

Camila Morrone è molto più della fidanzata di Leonardo DiCaprio. È lei stessa a dirlo in un’intervista al Los Angeles Times in cui parla per la prima volta della star di Hollywood. Ma lui è un argomento delicato per la giovane modella e attrice. C’è la questione della differenza di età, visto ci sono 23 anni tra loro. Un gap criticato da qualcuno, mentre altri ritengono che possa aiutarla a trovare lavoro all’interno dell’industria cinematografica. «Ci sono tante relazioni a Hollywood e nel mondo con grandi differenze di età. Penso che ognuno debba essere libero di uscire con chi vuole», ha dichiarato la giovane argentina che ha fatto breccia nel cuore di Leonardo DiCaprio. Riguardo la curiosità crescente sula loro storia afferma: «Forse lo sarei anche io». Ma Camila Morrone è consapevole anche della chance che ha con il suo film, “Mickey and the Bear”, grazie al quale può ritagliarsi la sua indipendenza. «Penso sia frustrante, perché dovrebbe esserci a prescindere dalla persona con cui esci». Ora sta anche mettendo alle spalle la sua carriera di modella.

CAMILA MORRONE CHI È: FIDANZATA DI LEONARDO DICAPRIO E…

Camila Morrone facendo la modella si è potuta permettere un appartamento a New York e di viaggiare all’estero, ma non è un lavoro che ama. Ha detto che è stata costretta a perdere peso e «vendere a queste persone una parte della mia anima». Nata il 16 giugno 1997 a Buenos Aires, è figlia di un modello e un’attrice, Lucila Solá, a lungo fidanzata di Al Pacino, che per lei è una sorta di patrigno. Negli ultimi mesi è balzata agli onori della cronaca per la relazione con Leonardo DiCaprio. I due sono apparsi insieme per la prima volta nel gennaio 2018, dopo che lui aveva avuto relazioni con altre modelle. La sua carriera invece era cominciata nel 2016, quando la sua bellezza l’ha portata su alcune delle passerelle più famose al mondo. Così è cominciata la sua ascesa, mentre in parallelo ha debuttato nel mondo della settima arte fino al ruolo da protagonista all’interno del film “Mickey and the Bear”.

