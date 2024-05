Camilla e Valenza, La pupa e il secchione 2024/ Le “pulsioni emotive” uniscono la coppia?

Valenza e Camilla riusciranno a qualificarsi per la finale de La Pupa e il secchione 2024? Secondo molti, hanno buone chance di farcela. Infatti il secchione e la sua pupa si sono rivelati molto uniti fino a questo momento, coltivando una bella “amicizia”. Lui, in particolare, si è avvicinato molto a Camila, confessando ad un certo punto di provare qualcosa di speciale. Le ha chiamate “pulsioni emotive”, che si sono iniziate a palesare già dopo alcuni giorni dall’inizio del programma.

“Quando la vedo mi fa un po’ emozionare, mi cade l’occhio quando passa e ci parliamo, anche quando si mette le creme mi emoziono un po’. Chiaramente io cerco di rimanere sul vago, però…”, ha confessato lui imbarazzato. Al di là di questo, per Valenza e Camilla sta per arrivare il momento di mettersi alla prova nella semifinale: si faranno trovare pronti?

Camilla e Valenza sempre più uniti in vista della semifinale de La pupa e il secchione 2024: riusciranno ad evitare l’eliminazione?

Nella puntata in onda questa sera, mercoledì 8 maggio, Camilla e Valenza dovranno dimostrare di aver “studiato” durante la settimana. Dalle prove fisiche con Aldo Montano ai quiz di cultura generale, la coppia dovrà dare del suo meglio per evitare l’eliminazione e accedere alla finale. Attenzione poi alla prova di nuoto sincronizzato, che vedrà Camilla in prima linea, mentre Valenza dovrà giocarsi le sue carte in una esterna sui go-kart.

Insomma, non manca la carne al fuoco per la semifinale de La Pupa e il Secchione. E’ pur sempre un gioco, ma nessuna delle coppie in gara vuole abbandonare proprio ora la presa. Camilla e Valenza riusciranno ad agguantare la finale del programma? Non resta che attenderle per scoprirlo.











