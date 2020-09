Camilla Ghini torna a Forum/ “Reality? Non sbandiererei mai la mia vita privata!”

Camilla Ghini, la figlia primogenita dell’attore Massimo Ghini, sta vivendo un momento di grande successo professionale. La giovane si prepara a tornare a Forum, dove ormai è di casa ma oltre alla televisione c’è anche la radio (RTL 102.5 e Radio Zeta). “Lavoro tutto il giorno fino alla notte e mi riposo nel weekend”, ha raccontato in una intervista a Francesco Fredella per il quotidiano Libero. A quanto pare la giovane non ha alcuna intenzione di seguire le orme di papà Massimo ma nel suo futuro non c’è neppure il mondo dei reality: “Non sbandiererei mai la mia vita privata ai quattro venti”, dice. Il suo sogno è tutt’altro, ma sempre connesso al mondo della televisione: “Mi piacerebbe girare per i piccoli paesi dello Stivale. Ho già in mente il nome, ma non ve lo svelo”, ha raccontato. Camilla Ghini grazie al suo ritorno a Forum ha anche preso una decisione importante: “Volevo fare l’avvocato e con Forum mi sta tornando la voglia”, ha ammesso, spiegando di essere tornata all’università dove, tra un impegno televisivo ed un altro in radio sta trovando anche il tempo per studiare.

CAMILLA GHINI: IL RITORNO A FORUM

Il successo professionale di Camilla Ghini, nonostante la sua giovane età, sta facendo la felicità di papà Massimo, tra gli attori più amati del panorama italiano. La primogenita ha raccontato all’esperto di gossip Francesco Fredella anche in che modo è arrivata alla trasmissione Mediaset Forum e l’importanza dei social sotto questo punto di vista: “Quando Forum mi ha chiamata lavoravo a Milano in una casa di produzione tv. Mi hanno contattato perché cercavano nuovi volti. Usavo i social come tutti i ragazzi. Mi hanno aiutata. E li uso tutt’oggi”, ha spiegato. Insomma, la giovane sta vivendo una vita piena di soddisfazioni lavorative e da domani tornerà nella trasmissione che ha contribuito a rendere il padre molto orgoglioso di lei. Ovviamente Camilla tornerà a fare la “ragazza della bilancia”: “Il rito della bilancia è una tradizione per il programma. E sono fiera di essere io – molto spesso – ad occuparmene”.



