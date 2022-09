Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, confronto a Uomini e Donne?/ Lei svela che…

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi ospiti di Uomini e Donne?

La nuova stagione di Uomini e Donne comincia ufficialmente martedì 20 settembre. Durante le prime puntate, come accaduto nelle precedenti stagioni, Maria De Filippi è solita ospitare le coppie nate all’interno del programma nel corso degli anni. Come svelano le anticipazioni delle prime registrazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni della pagina “Uominiedonneclassioeover”, nello studio di Uomini e Donne sono così tornati Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi che diventeranno genitori per la prima volta tra pochi mesi e Davide Donadei Chiara Rabbi che, dopo la rottura, si sono confrontati nello studio dove il loro amore era iniziato insieme a Roberta Di Padua.

Davide e Chiara, però, non sono gli unici ad essersi detti addio nelle scorse settimane. Dopo anni, infatti, è finita anche la storia tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. La coppia si è detta addio annunciando la rottura sui social e gelando i fan. Camilla e Riccardo torneranno a Uomini e Donne per un confronto?

Camilla Mangiapelo svela la verità sul ritorno a Uomini e Donne

Contrariamente a Davide Donadei e Chiara Rabbi, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, almeno per il momento, non torneranno a Uomini e Donne per confrontarsi dopo la scelta di dirsi addio. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex corteggiatrice rispondendo alle domande dei fan attraverso l’apposita funzione Instagram.

“Ti rivedremo nello studio di Uomini e Donne per il confronto?“, le ha chiesto un fan. “Per il momento no” – ha risposto Camilla che ha poi aggiunto – “Nella vita, mai dire mai”. Almeno per ora, dunque, il ritorno nello studio del dating show di canale 5 di Camilla e Riccardo non ci sarà.

