Lorenzo Riccardi e la gravidanza di Claudia Dionigi/ L’ex UeD: “Scoppiato a piangere”

Lorenzo Riccardi e la scoperta di diventare papà: “Sono scoppiato a piangere“

Gioia incontenibile per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che fra pochi mesi diventeranno genitori di una femminuccia. L’ex coppia di Uomini e donne, uscita insieme dal programma nel 2019, ha infatti annunciato la gravidanza sui social e il sesso del nascituro attraverso un tenero video condiviso con i followers. E, in attesa del lieto evento, è l’ex tronista ad aprire il suo cuore attraverso un box di domande su Instagram nel quale i fan si sono sbizzarriti, chiedendogli qualsiasi informazione e curiosità su carriera e vita privata.

Come riporta anche il sito Isa e Chia, Lorenzo ha anche ricordato la sua reazione non appena ha saputo che sarebbe diventato papà. Rispondendo alla curiosità di un fan, confessa dolcemente: “Sono scoppiato a piangere“. Un’altra domanda punge l’ex tronista nel vivo quando si fa riferimento al futuro fidanzatino della sua piccolina, suggestione alla quale risponde con grande ironia: “Mia figlia non avrà un fidanzato e se avrà un conoscente ci parlo prima io“.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: il lieto evento previsto per dicembre

Il ricco box di domande comprende anche una curiosità sulla data di nascita della principessa di casa. Lorenzo Riccardi specifica che la data di scadenza dovrebbe essere il 21 dicembre: per questo motivo, infatti, le starebbe già mettendo alcune canzoncine di Natale, come ironicamente svelato ai followers. La coppia è così pronto a dare il benvenuto al primo frutto del loro amore, sbocciato nello studio del dating show nel 2019 e che resiste al tempo.

Se Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi possono contare su un amore solido e duraturo, discorso opposto invece per le recenti coppie che sono uscite dallo studio di Uomini e donne. Se Luca Salatino e Soraia Ceruti sembrano aver smentito la crisi con un video Instagram, dopo le voci che li vedevano sempre più lontani, è invece già scoppiata la coppia composta da Matteo Ranieri e Valeria Cardone. I due non hanno saputo proseguire la frequentazione all’esterno dopo essersi conosciuti ed innamorati nel programma, e hanno ufficializzato la rottura sui social.

