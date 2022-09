Camilla Parker Bowles, brutto infortunio per la regina consorte/ Come sta? “Frattura al piede prima di…”

Camilla Parker Bowles, infortunio per la regina consorte: ‘frattura al dito del piede’

Sono giorni complicati e di dolore per la famiglia reale inglese. La morte della Regina Elisabetta II ha smosso gli animi di tutti ma c’è chi sta soffrendo anche per un altro brutto episodio capitato in questi giorni: Camilla Parker Bowles. La moglie di re Carlo III e, dunque, regina consorte soffre infatti non solo per la morte della regina Elisabetta ma anche perché pochi giorni prima della tragedia avrebbe subito una frattura al piede.

Stando a quanto riporta Daily Telegraph, la regina consorte avrebbe subito una brutta frattura ad un dito del piede qualche giorno prima della morte di Elisabetta II. Al momento dell’incidente – del quale non sono specificate le dinamiche – i dottori le avrebbero prescritto un riposo assoluto che, per fatti ormai ben noti, Camilla non ha potuto osservare. La regina consorte, come da protocollo, ha infatti dovuto presenziare a tutte le occasioni imposte dalle circostanze.

Camilla Parker Bowles, come sta la regina consorte dopo l’infortunio?

Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali in merito alle condizioni di salute di Camilla dopo la frattura subita pochi giorni fa. Nelle immagini post morte della Regina l’abbiamo vista però imperturbabile: nulla lasciava intravedere il problema al piede. Anzi, in molte occasioni è rimasta per lungo tempo in piedi, accanto al marito, senza tradire espressioni di dolore.

Le prescrizioni dei medici, al momento, sembrano essere rimandate: Camilla potrà tornare al suo riposo nei prossimi giorni, sicuramente dopo i funerali di Elisabetta II, che si terranno lunedì 19 settembre.

